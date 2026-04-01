La humanidad está a punto de hacer historia otra vez y tú puedes ser testigo desde la primera fila digital. La misión Artemis II de la NASA está lista para despegar, llevando a cuatro astronautas más lejos en el espacio profundo de lo que cualquier ser humano ha llegado jamás. Este viaje de 10 días alrededor de la Luna no solo es un hito científico, sino el paso definitivo para que el hombre vuelva a pisar la superficie lunar en apenas dos años. Si deseas saber cómo mirar el lanzamiento del Artemis 2, la mejor opción es sintonizar NASA TV EN VIVO por Internet para ser testigos de esta hazaña tecnológica que marca el inicio de una nueva era de exploración espacial para todos.

La agencia espacial estadounidense ofrecerá una cobertura total de forma gratuita mediante streaming online con cámaras de alta definición y comentarios de expertos en tiempo real a través de distintas plataformas. Esta es una oportunidad única de ver a tres estadounidenses y un canadiense romper el récord de distancia establecido por la legendaria misión Apolo 13.

La tripulación de la Artemis II recorrerá aproximadamente 250,000 millas en el espacio, permitiéndoles observar la cara oculta de la Luna con sus propios ojos, algo que nadie ha logrado antes. Este vuelo de prueba es fundamental para probar los sistemas de soporte vital y navegación de la cápsula Orion antes de los futuros aterrizajes tripulados. La NASA ha optimizado sus plataformas digitales para que millones de personas alrededor del mundo puedan seguir la trayectoria minuto a minuto.

¿Dónde ver NASA TV en vivo, lanzamiento del Artemis 2 que viajará a la Luna?

La NASA ofrecerá cobertura en vivo de los preparativos previos al lanzamiento, el lanzamiento, el amerizaje y otras actividades relacionadas con la próxima prueba de vuelo tripulada Artemis II alrededor de la Luna. Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, pondrán a prueba por primera vez los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orión con tripulantes a bordo, lo que contribuirá a sentar las bases para futuras misiones tripuladas Artemis.

Web oficial NASA TV / NASA Live NASA+ (servicio de streaming de la NASA) Canal oficial de YouTube de la NASA (NASA TV) La NASA transmite el lanzamiento en su página de “NASA Live / NASA TV”, accesible desde cualquier navegador. NASA+ es el servicio de streaming bajo demanda y en vivo de la NASA; el lanzamiento de Artemis II figura con transmisión oficial, incluida una versión en español. La NASA transmitirá en vivo el lanzamiento de Artemis II en su canal oficial de YouTube, incluyendo señales en inglés y en español, con coberturas previas y el despegue. Ahí se integra la señal de NASA TV y la plataforma NASA+ con programación en vivo del lanzamiento de Artemis II. La NASA indica que su programación es gratuita, pero no se especifican restricciones por región o si requiere creación de cuenta en todos los países. Hay directos programados bajo títulos como “NASA Artemis II Mission LIVE”, desde donde se sigue toda la cobertura.

Cobertura en español del lanzamiento del Artemis 2 que viajará a la Luna

Transmisión oficial en español (NASA+) Cobertura en español en YouTube de la NASA NASA+ lista un evento en español titulado “La tripulación de Artemis II de la NASA despega hacia la Luna (Transmisión Oficial)” La NASA anuncia que la cobertura del lanzamiento en español comienza a las 4:45 p. m. a través de su cuenta de YouTube en español y en NASA+ y continúa hasta unos 15 minutos después del despegue. La programación indica inicio de transmisión el 1 de abril de 2026 a las 4:45 p. m. (hora indicada en la página de NASA+) La cobertura en español en YouTube y NASA+ iniciará aproximadamente una hora antes del lanzamiento, aunque el margen exacto de minutos puede variar

Horario del lanzamiento de Artemis 2

Ventana de lanzamiento y hora objetivo (en inglés, EDT) Inicio de las transmisiones (inglés vs. español) La NASA establece como fecha objetivo “no antes del miércoles 1 de abril”, con una ventana de dos horas que se abre a las 6:24 p. m. EDT (hora del Este de EE. UU.). En inglés, la NASA y medios especializados indican que la cobertura de lanzamiento por YouTube arranca antes de la ventana de lanzamiento; un ejemplo es un inicio a las 12:50 p. m. ET para la cobertura en inglés. Hay oportunidades adicionales de lanzamiento hasta el lunes 6 de abril, en caso de que se reprograme. En español, la propia NASA en su nota de cobertura menciona comienzo a las 4:45 p. m. para la señal en español, sin aclarar de forma explícita si está en EDT o en otra zona; esa precisión de huso horario no se indica claramente en la nota en español disponible. La transmisión en YouTube de la NASA comienza a las 12:50 p. m. ET el 1 de abril, y que las cámaras a bordo de Orion mostrarán la experiencia de la tripulación.

Otras formas de ver el streaming online del lanzamiento del Artemis 2

Aplicación oficial de la NASA (NASA App) Redes sociales (X/Twitter, Facebook, etc.) La NASA remite también a su app oficial, disponible en App Store y Google Play, desde donde se puede acceder a NASA TV y a NASA+. Habrá transmisiones y clips en tiempo real en redes sociales de la NASA, como X y Facebook, además de la cobertura de NASA TV y YouTube.

Cómo mirar “NASA TV en vivo” por Internet

Para ver “NASA TV EN VIVO por Internet — cómo mirar el lanzamiento del Artemis 2” en streaming online, te compartimos estas alternativas hoy:

Desde navegador (PC o móvil) Desde app / Smart TV Para seguirlo en español Entra a la página “NASA Live/NASA TV” de la NASA, donde se integrará la señal de NASA TV y NASA+ con cobertura del lanzamiento de Artemis II. Descarga la app oficial “NASA” en tu dispositivo (iOS o Android), donde se puede acceder a NASA TV y NASA+. Conéctate el miércoles 1 de abril de 2026 a la transmisión oficial en español listada en NASA+ con título “La tripulación de Artemis II de la NASA despega hacia la Luna (Transmisión Oficial)”, programada para las 5:45 p. m ET. Como alternativa, abre el canal oficial de la NASA en YouTube y busca el directo de “Artemis II Mission LIVE” o el stream en español. También hay disponibilidad de NASA+ en plataformas como Amazon Prime (canales) además de YouTube, pero podría haber problemas de compatibilidad regional por lo que se recomienda revisar primero. También puedes entrar al canal de YouTube en español de la NASA a partir de las 4:45 p. m., ya que la NASA indica que la cobertura en español comienza a esa hora y se extiende hasta unos 15 minutos después del despegue.