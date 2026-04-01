La histórica misión Artemis II está lista para inaugurar una nueva era de exploración lunar con su lanzamiento este miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del poderoso cohete SLS y la nave Orion. Se trata del primer vuelo tripulado del programa Artemis, un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna con regreso a la Tierra que pondrá a prueba, en condiciones reales, los sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones y soporte vital que serán la base de futuras misiones de alunizaje. El despegue está previsto para las 6:24 p.m. EDT, con un pronóstico meteorológico que ofrece un 80% de probabilidad de condiciones favorables, aunque bajo vigilancia por nubes, vientos en superficie y actividad solar. Desde el icónico Complejo de Lanzamiento 39B, el SLS y Orion ya se encuentran sobre la plataforma, tras días de verificaciones técnicas, pruebas de motores y ensayos de cuenta regresiva que han ido marcando cada hito hacia el vuelo.

Durante las horas previas al lanzamiento, los equipos en el Centro Espacial Kennedy ejecutan una secuencia coreografiada de operaciones que incluyen encendido de sistemas de vuelo, comprobación de enlaces de comunicación y preparación de los circuitos criogénicos que cargarán cientos de miles de galones de hidrógeno y oxígeno líquidos en el cohete. Paralelamente, se llena el gigantesco sistema de supresión de sonido con agua para proteger a la nave del brutal rugido de sus propios motores en el despegue. En la madrugada del día de lanzamiento se activa el “ground launch sequencer”, un sistema automatizado que coordina miles de comandos en los minutos finales antes del despegue, gestionando válvulas, transiciones de sistemas y señales de sincronización que llevan al cohete hasta la cuenta regresiva terminal. Todo ello sucede mientras se realizan pasos de seguridad clave, como el cambio de aire a nitrógeno gaseoso en cavidades del cohete para crear un entorno inerte antes del abastecimiento criogénico.

Artemis II está listo para el lanzamiento, marcando un paso crucial hacia el regreso a la Luna. (Foto: NASA)

Los protagonistas de Artemis II serán los astronautas Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch (especialista de misión) de la NASA, junto al canadiense Jeremy Hansen, también especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense. El cuarteto pasará los momentos finales de la cuenta regresiva en los cuartos de astronautas del edificio Neil A. Armstrong, bajo cuarentena, con monitoreo médico estricto, horarios de sueño controlados y un plan nutricional diseñado para llegar en las mejores condiciones al lanzamiento. Además de los chequeos médicos, se realizan pruebas de estanqueidad y control de presión en los trajes espaciales dentro de Orion, asegurando que puedan proteger a la tripulación en el improbable caso de una despresurización de la cabina. A medida que se acerca la hora de abordar, los equipos reducen al mínimo el personal en la plataforma, dejando solo a los especialistas esenciales para las tareas previas al despegue.

Conoce cuáles son los horarios y dónde se podrá ver el lanzamiento de la nave Artemis II de la NASA rumbo a la Luna, donde 4 astronautras sobrevolarán el satélite este miércoles 1 de abril de 2026. (Foto: AFP)

El seguimiento del lanzamiento podrá hacerse en distintas fases: la cobertura en directo de las operaciones de abastecimiento (“tanking”) comenzará a las 7:45 a.m. EDT en el canal de YouTube de la NASA, mientras que la transmisión completa del lanzamiento iniciará a las 12:50 p.m. EDT a través de NASA+, Amazon Prime y YouTube. Estas ventanas permitirán al público seguir desde el encendido de motores RS‑25 hasta el momento en que Orion se separe del SLS y continúe su trayectoria hacia la órbita de la Luna. Con Artemis II, NASA busca demostrar que el conjunto SLS–Orion, junto con la infraestructura terrestre y los procedimientos de misión, está listo para dar el salto a Artemis III, el vuelo que pretende devolver a seres humanos a la superficie lunar por primera vez desde el programa Apolo.

¿A qué hora empieza la cuenta regresiva del Artemis II?

La cuenta regresiva principal para el lanzamiento de Artemis II comenzó en el Centro Espacial Kennedy a las 4:44 p.m. EDT el último martes 31 de marzo, rumbo a un despegue objetivo a las 6:24 p.m. EDT del miércoles 1 de abril.

¿A qué hora es el despegue del Artemis II este 1 de abril?

Conversión aproximada de 6:24 p.m. ET para Latinoamérica y España:

4:24 p.m. en Ciudad de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua

5:24 p.m. en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá

6:24 p.m. en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico

7:24 p.m. en Chile continental, Paraguay, Argentina, Uruguay, parte de Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)

12:24 a.m. del jueves 2 de abril en España peninsular y Baleares (11:24 p.m. en Canarias)

Horarios de Estados Unidos para ver lanzamiento del Artemis II en vivo

Zona Hora inicio del despegue Estados de referencia Eastern Time (ET) 6:24 p.m. Nueva York, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur Central Time (CT) 5:24 p.m. Texas, Illinois, Luisiana, Alabama, Minnesota Mountain Time (MT) 4:24 p.m. Colorado, Utah, Nuevo México, Montana, Wyoming Pacific Time (PT) 3:24 p.m. California, Washington, Oregón, Nevada

¿Dónde ver el lanzamiento del Artemis II EN VIVO ONLINE?

Transmisión oficial de la NASA en NASA+ con cobertura completa desde las 12:50 p.m. EDT del día del lanzamiento.

Canal oficial de NASA en YouTube, con inicio de la cobertura de abastecimiento de combustible (“tanking”) a las 7:45 a.m. EDT y posteriormente la señal completa del lanzamiento.

Plataforma de streaming Amazon Prime, que también retransmitirá la señal oficial de NASA+ durante el despegue.

Cuentas oficiales de NASA en redes sociales (X, Facebook, etc.), que ofrecerán clips, actualizaciones en tiempo real e información de contexto durante toda la jornada.

¿Quiénes son los astronautas que irán a bordo del Artemis II?

Reid Wiseman : astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, responsable global de la misión y de las decisiones críticas durante el vuelo.

: astronauta de la NASA y de Artemis II, responsable global de la misión y de las decisiones críticas durante el vuelo. Victor Glover : astronauta de la NASA y piloto de la misión, encargado de sistemas de vuelo, navegación y maniobras de la nave Orion.

: astronauta de la NASA y piloto de la misión, encargado de sistemas de vuelo, navegación y maniobras de la nave Orion. Christina Koch : astronauta de la NASA y especialista de misión, con funciones clave en operaciones científicas, sistemas de a bordo y soporte a la tripulación.

: astronauta de la NASA y especialista de misión, con funciones clave en operaciones científicas, sistemas de a bordo y soporte a la tripulación. Jeremy Hansen: astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), también especialista de misión, representando a Canadá y apoyando tareas de operación y experimentos durante el viaje.

TL;DR

Artemis II despega este miércoles 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy como el primer vuelo tripulado del cohete SLS y la nave Orion, en un viaje de unos 10 días alrededor de la Luna. La cuenta regresiva arrancó a las 4:44 p.m. EDT y el lanzamiento está fijado para las 6:24 p.m. EDT, con un 80% de probabilidad de buen tiempo. La tripulación la forman Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes han pasado por exhaustivos preparativos médicos, técnicos y de seguridad. El lanzamiento se podrá ver en vivo por NASA+, YouTube y Amazon Prime, con cobertura desde las operaciones de carga de combustible hasta la inserción en la trayectoria hacia la Luna.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la misión Artemis II

¿Qué es Artemis II?

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, un vuelo de prueba alrededor de la Luna con cuatro astronautas a bordo de la nave Orion lanzada por el cohete SLS.

¿Cuánto durará el viaje de Artemis II?

La misión está planificada para durar aproximadamente 10 días, incluyendo el trayecto de ida, el sobrevuelo lunar y el regreso a la Tierra.

¿Cuál es el objetivo principal de Artemis II?

El objetivo es demostrar el rendimiento integrado del cohete SLS, la nave Orion, los sistemas de soporte vital y los procedimientos de misión con tripulación antes de intentar un alunizaje con Artemis III.

¿Artemis II aterrizará en la superficie de la Luna?

No, Artemis II sobrevolará la Luna y regresará a la Tierra sin alunizar, sirviendo como prueba tripulada previa a misiones con descenso a la superficie.

¿Desde qué plataforma despega Artemis II?

El lanzamiento se realiza desde el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

¿Cuál es la previsión meteorológica para el lanzamiento?

El pronóstico indica un 80% de probabilidad de condiciones favorables, con la atención puesta en nubosidad, vientos en superficie y posibles efectos del clima espacial.

¿Cuándo comienza la cobertura en vivo del día de lanzamiento?

La cobertura de las operaciones de abastecimiento del SLS empieza a las 7:45 a.m. EDT en YouTube, mientras que la transmisión completa del lanzamiento comienza a las 12:50 p.m. EDT en NASA+ y otras plataformas.

¿Qué papel tiene la Agencia Espacial Canadiense en Artemis II?

La CSA participa con el astronauta Jeremy Hansen como especialista de misión, reforzando la colaboración internacional del programa Artemis.

¿Qué sigue después de Artemis II?

Si Artemis II se completa con éxito, la NASA avanzará hacia Artemis III, misión que tiene como meta llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna y establecer una presencia sostenida en el entorno lunar.