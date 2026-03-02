NASA TV y NASA+ tendrán en 2026 una agenda cargada de lanzamientos, partidas de naves de carga, operaciones de la Expedición 74 en la Estación Espacial Internacional (EEI) y hitos del programa Artemis, todo transmitido en directo y de forma gratuita a través de sus canales oficiales y plataformas asociadas. Desde la partida del carguero japonés HTV‑X1 en marzo hasta las actividades de la Crew‑12 y la preparación del histórico vuelo Artemis II alrededor de la Luna, la señal de la NASA se consolidará como la fuente principal para seguir la exploración espacial paso a paso, con actualizaciones constantes en la página de “NASA Live” y en el calendario de eventos oficiales.

¿Cómo se organiza la agenda 2026 de NASA TV?

La agenda 2026 de NASA TV y NASA+ se estructura alrededor de misiones y campañas concretas, con ventanas de lanzamiento y operaciones que se confirman y ajustan a medida que se acercan las fechas. No se trata de una parrilla cerrada como la de un canal tradicional, sino de un calendario vivo en el que cada evento crítico (lanzamiento, acoplamiento, partida de carguero, caminata espacial) genera una transmisión específica con hora de inicio, duración prevista y plataformas desde las que se podrá seguir.

Bloques clave de la agenda 2026

Misiones tripuladas comerciales (como SpaceX Crew‑12) vinculadas a la Expedición 74.

Operaciones logísticas con cargueros (HTV‑X1 de JAXA y otras naves de reabastecimiento).

Hitos del programa Artemis (preparativos y ventanas de lanzamiento de Artemis II).

Lanzamientos científicos y tecnológicos de la NASA y socios internacionales.

Caminatas espaciales y operaciones especiales en la EEI.

Ejes principales de programación

Eje de contenido Qué incluye Relevancia en 2026 EEI / Expedición 74 Ciencia, logística, Crew‑12, EVAs Columna vertebral de la presencia humana en órbita Cargueros y logística Llegadas y partidas de naves de carga Mantener abastecida la estación Artemis II Ensayos, pruebas, ventana de lanzamiento Primer vuelo tripulado del programa lunar Ciencia robótica Sondas, satélites y misiones tecnológicas Observación de la Tierra, clima espacial, etc.

¿Qué eventos ya están confirmados o en ventana?

Algunos hitos de 2026 ya tienen fecha o ventana de referencia, mientras que otros se mueven dentro de rangos que la NASA irá concretando con el avance de la preparación técnica. A continuación, una agenda orientativa de eventos que, por su naturaleza, tendrán cobertura en NASA TV y NASA+ (siempre sujeta a cambios, retrasos o adelantos).

Agenda 2026

Mes 2026 Misión / evento Tipo de evento Estado / ventana conocida Dónde se espera ver la cobertura Enero Artemis II (preparativos) Rodaje, ensayos, operaciones en tierra Cohete SLS y Orion listos y rodados a la plataforma en enero. Actualizaciones y especiales en NASA TV/NASA+ Febrero Ventanas iniciales de Artemis II Ventana de lanzamiento (cancelada) Oportunidades de lanzamiento en febrero finalmente descartadas. Cobertura de ensayos y briefings en NASA TV Febrero SpaceX Crew‑12 (preparación/lanzamiento) Misión tripulada a la EEI Lanzamiento a la EEI en febrero, fecha fijada en torno a mediados de mes.

​ NASA TV / NASA+ / YouTube de la NASA Marzo Expedición 74 (operaciones continuas) Ciencia, mantenimiento, EVAs Expedición 74 activa, con foco en investigación y logística. Cobertura de EVAs y eventos clave 6 de marzo Partida del carguero HTV‑X1 Desacople y partida desde la EEI Salida programada con cobertura en vivo desde las 11:45 a. m. EST. NASA+ (incl. Amazon Prime) y YouTube NASA Primavera Expedición 74 + Crew‑12 plena Operaciones de larga duración Crew‑12 plenamente integrada, ciencia intensiva en la EEI. Ventanas recurrentes de cobertura en NASA TV Marzo–abril Artemis II (nueva ventana) Ventana de lanzamiento ajustada NASA apunta a una ventana que se extiende hasta abril, tras ajustes técnicos. Cobertura extensa en NASA TV / NASA+ Resto del año Misiones científicas y logísticas varias Lanzamientos y operaciones robóticas Calendario detallado en el “Space calendar 2026” y el schedule de la NASA. Coberturas puntuales según cada misión

Importante: todos los horarios y fechas están sujetos a cambios; la NASA actualiza diariamente la sección “Upcoming Events” en NASA Live y emite avisos de prensa cuando hay variaciones significativas.

¿Cómo se integra NASA+ en la oferta de la NASA?

NASA+ es el servicio de streaming gratuito de la agencia, sin anuncios ni suscripción, que reúne directos, documentales originales y series bajo demanda. A diferencia del canal lineal, permite elegir qué ver y cuándo, con contenidos pensados para todo tipo de público, desde niños hasta entusiastas avanzados de la exploración espacial. NASA+ está disponible en navegadores, móviles y dispositivos de TV como Roku, Apple TV, Google TV y Amazon Fire TV.​

Qué ofrece NASA+

Emisiones en vivo de lanzamientos, caminatas espaciales y eventos especiales.

Documentales originales sobre el programa Artemis, la EEI, Marte, telescopios espaciales, etc.

Series educativas y de divulgación para diferentes rangos de edad.

Contenido bajo demanda (VOD) con replays de eventos clave y producciones exclusivas.

NASA TV vs NASA+

Característica NASA TV (canal lineal) NASA+ (streaming bajo demanda) Modelo Señal continua 24/7 Catálogo VOD + directos seleccionados Precio Gratuito Gratuito Publicidad Sin anuncios comerciales Sin anuncios comerciales Acceso Web, apps, embebidos en terceros Web, app propia y apps en Smart TV Control de usuario Programación fija Usuario elige qué ver y cuándo

¿Dónde y cómo ver NASA TV y NASA+ gratis?

La NASA centraliza las instrucciones de acceso en su página de formas de visualización (“Ways to Watch”), donde detalla opciones para web, móviles y televisores conectados. Para el usuario final, el acceso es sencillo: basta con entrar al sitio oficial o descargar la app de la NASA para ver las señales en vivo y el contenido bajo demanda sin pago ni registro obligatorio.​

Formas principales de acceso

Navegador web:

Sitio principal de la NASA (NASA TV y NASA Live).

Portal de streaming dedicado (NASA+).

Dispositivos móviles:

App oficial de la NASA para iOS y Android.

Televisores y dispositivos conectados:

Apps y canales oficiales en Roku, Apple TV, Google TV y Amazon Fire TV.

Plataformas de terceros:

Emisiones integradas en medios informativos y plataformas de vídeo que incrustan el directo de NASA TV.

Dónde verlo

Plataforma / dispositivo Acceso principal Tipo de contenido disponible Web (PC / portátil) Sitio oficial NASA TV + NASA Live + NASA+ Móvil (iOS / Android) App NASA Directos + VOD Roku / Apple TV / etc. App / canal NASA NASA+ y emisiones en vivo Medios externos Embebidos de NASA TV Lanzamientos y eventos puntuales

¿Qué eventos transmitirá NASA TV durante 2026?

En 2026, NASA TV y NASA+ priorizarán eventos vinculados a misiones tripuladas, operaciones de la EEI, cargueros de reabastecimiento, pruebas clave del programa Artemis y lanzamientos científicos. La agenda es dinámica y se actualiza de forma continua en las páginas de “NASA Live” y “Events”, con fechas y horarios que pueden moverse por motivos técnicos o meteorológicos.

Tipos de eventos que marcarán la agenda 2026

Operaciones de la Expedición 74 en la EEI (incluyendo actividades de la Crew‑12).

Llegadas y partidas de cargueros (como HTV‑X1 de JAXA) y naves comerciales.

Lanzamientos de misiones científicas y tecnológicas.

Ensayos y hitos relacionados con Artemis II y preparativos para futuras misiones lunares.

Caminatas espaciales para mantenimiento y actualización de sistemas en la estación.

Fecha / ventana Misión / evento Tipo de transmisión Estado (confirmado / ventana) Dónde verlo (NASA TV / NASA+ / YouTube) 6 marzo Partida HTV‑X1 Desacople y partida EEI Confirmado NASA+, YouTube NASA, Amazon Prime Marzo–abril Artemis II (lanzamiento) Lanzamiento alrededor de la Luna En ventana NASA TV, NASA+, plataformas asociadas

Preguntas frecuentes sobre la agenda 2026 de NASA TV

¿La agenda 2026 de NASA TV es definitiva?

No. Es una agenda de referencia basada en ventanas de lanzamiento y anuncios oficiales; fechas y horarios pueden cambiar por razones técnicas, meteorológicas o de coordinación internacional.

¿Dónde veo los próximos eventos confirmados día a día?

En la página de “NASA Live” (Upcoming Events), donde se listan las próximas transmisiones con hora, descripción y enlace directo al streaming.​

¿Todos los eventos del calendario espacial 2026 se transmiten por NASA TV?

No. Algunos lanzamientos o eventos de socios comerciales e internacionales pueden no tener cobertura propia, o bien ser cubiertos solo parcialmente; la prioridad recae en misiones de la NASA, la EEI y el programa Artemis.

¿Cómo saber si un evento se moverá o ha sido cancelado?

La NASA emite comunicados oficiales (news releases) y actualiza la entrada correspondiente en el calendario de eventos y en NASA Live cuando hay cambios significativos de fecha u hora.

¿Esta agenda 2026 sirve también para NASA+?

Sí. Los grandes hitos (misiones tripuladas, partidas de cargueros, hitos Artemis) se transmiten tanto en la señal de NASA TV como en NASA+, además de YouTube y, en algunos casos, plataformas asociadas.