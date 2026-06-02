La minera australiana AusQuest Limited anunció el inicio de una nueva fase de exploración en su proyecto de cobre y oro Cangallo, ubicado en la región Arequipa, tras recibir resultados que refuerzan el potencial del yacimiento y sugieren que la mineralización se extiende más allá de las zonas evaluadas hasta ahora.

La compañía informó que los análisis de los últimos cuatro pozos de perforación ejecutados en el proyecto confirmaron amplios tramos con presencia de cobre y oro desde niveles cercanos a la superficie. Entre los resultados destacados figuran intersecciones de hasta 342 metros con contenidos de cobre y oro, así como otros tramos de 236 y 176 metros.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la empresa es que tres de los cuatro pozos culminaron mientras aún se encontraba mineralización. Ello significa que las perforaciones no alcanzaron el límite del sistema mineralizado, lo que abre la posibilidad de que el depósito sea más extenso de lo estimado hasta ahora.

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Ante estos resultados, AusQuest iniciará una campaña de perforación diamantina superior a los 5,000 metros, orientada a explorar zonas más profundas del proyecto. La empresa prevé que los trabajos alcancen inicialmente profundidades de más de 800 metros e incluso puedan superar los 1,000 metros, dependiendo de los hallazgos obtenidos durante la campaña.

“Estamos entusiasmados de comenzar la siguiente fase de perforación para evaluar objetivos ubicados por debajo de la zona explorada hasta ahora, donde es más probable encontrar mineralización de cobre de mayor ley”, señaló Graeme Drew, director gerente de AusQuest.

Busca definir el verdadero tamaño del hallazgo

La nueva campaña se concentrará inicialmente en la zona sur de Cangallo, donde la compañía considera que existen señales particularmente favorables para encontrar concentraciones más altas de cobre.

“Los datos que hemos acumulado de nuestros programas de perforación nos están proporcionando fuertes evidencias de múltiples centros de pórfido en Cangallo, cada uno con el potencial de albergar mayores concentraciones de cobre”, afirmó Drew. De confirmarse esa hipótesis, la escala del descubrimiento podría incrementarse de manera significativa.

Michael Sherington, Chief Operating Officer Perú de AusQuest, fue quien señaló en proEXPLO que Cangallo sería el mayor hallazgo cuprífero peruano en dos décadas. (Foto: Difusión)

La actualización llega semanas después de que representantes de AusQuest señalaran, durante el congreso minero proEXPLO 2025, que Cangallo tendría el potencial de convertirse en el mayor descubrimiento de cobre realizado en Perú en las últimas dos décadas. Aunque el proyecto aún se encuentra en fase de exploración y no cuenta con una estimación formal de recursos, la compañía sostiene que los resultados obtenidos hasta ahora respaldan la continuidad de los trabajos para determinar la magnitud real del hallazgo.

Los trabajos de perforación profunda se desarrollarán durante los próximos meses y los primeros resultados se conocerían aproximadamente cuatro semanas después de concluido cada pozo.