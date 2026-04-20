Desde Macroconsult estimaron que la economía habría crecido entre 3.4% y 3.5% en el primer cuatrimestre. | Foto: Andina.
Desde Macroconsult estimaron que la economía habría crecido entre 3.4% y 3.5% en el primer cuatrimestre. | Foto: Andina.
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Whitney Miñán
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Perú aún está en espera de conocer quién será, además de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el candidato que pasará a la segunda vuelta electoral: ¿Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Rafael López Aliaga (Renovación Popular)? Mientras llega esta respuesta, es necesario pensar ya en los próximos cinco años. En este contexto, Gestión conversó con Elmer Cuba, socio de Macroconsult, para revisar las tareas pendientes de quien finalmente encabece el próximo Gobierno.

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