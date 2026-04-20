Si consideramos el impacto del desabastecimiento del gas natural en marzo, los vaivenes en el precio del petróleo, las elecciones y El Niño, ¿debemos preocuparnos por las cifras para este año?

Nosotros estábamos a punto de subir nuestra proyección de crecimiento (3.2%) para este año, pero como estalló la guerra en el Medio Oriente, el problema del gas de Camisea y El Niño, nos hemos quedado en un escenario “neutral”. No la subimos, pero también creemos que aún es prematuro bajarla .

¿Por qué es prematuro?

El [precio del] petróleo podría bajar sensiblemente. Con ello, el choque se desvanecería. Si no se desvanece, tendríamos que revisar las cifras. Pero, esto siempre que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no saque su escudo: el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) […].

Sobre El Niño, aún es temprano para determinar el nivel de daños. Y, sobre el gas de Camisea, la crisis ya pasó. Lo único activo son las elecciones presidenciales porque no es lo mismo [tener en una segunda vuelta] a Keiko Fujimori – Rafael López Aliaga, que a Keiko Fujimori – Roberto Sánchez. Y, tampoco es lo mismo que al final gane Sánchez.

Elmer Cuba, socio de Macroconsult, indica las tareas pendientes para quien finalmente encabece el próximo Gobierno. | GEC

Sobre lo último que menciona, ¿cuáles son los escenarios que analizan?

Un escenario es que a la segunda vuelta pasan dos candidatos de derecha, en cuyo caso, la tensión que hay hoy se desvanece rápidamente. Es más, uno esperaría que el que pierda colabore con el que gane y no se repita lo que sucedió hace 10 años. Ese es el mejor escenario para la economía: un Gobierno de derecha con ciertas alianzas en el Congreso de la República y que dé estabilidad por 5 años.

Esto es totalmente distinto a un escenario de segunda vuelta donde esté Roberto Sánchez. En este caso, habría muchas fricciones hasta junio-julio, fecha en la que se conocerá al ganador. Si gana la candidata Fujimori, volvemos al escenario anterior, con un Congreso favorable y gobernabilidad política, pero no social, porque habría manifestaciones.

En el caso que el candidato Sánchez gane, sí hay un problema porque es más doctrinario que el expresidente Pedro Castillo . Su único freno sería que no tendría mayoría en el Congreso y estaría “a salto de mata”, pero se podría hacer mucho daño en el Poder Ejecutivo y con una amenaza de vacancia latente.

¿Qué tanta incertidumbre se imprime sobre la inversión?

Todas las inversiones de más corto plazo, compras de maquinaria de bajos montos, etcétera, se postergan porque las puedes hacer después, sin problema. En cambio, las que ya están iniciadas no puedes pararlas, porque es mucho más costoso detener algo grande con cifras de varios ceros. Basta que el 5% de los inversionistas piense así para que la inversión empiece rápidamente a ser menos dinámica.

¿Perú podría resistir un nuevo golpe a la institucionalidad como se vivió durante el Gobierno de Castillo? ¿Qué riesgos se ven sobre el BCR y el MEF?

Diría que el candidato Sánchez es mucho más peligroso de lo que fue el expresidente Castillo. No veo a gente medianamente razonable apoyándolo que podría ir a los ministerios, salvo que se modere y quiera durar más tiempo. Pero si se “suaviza”, se quedaría bastante solo […]

Sobre el BCR, vale precisar que un presidente no puede “tomar” el banco. Recordemos que un mandatario sugiere a un presidente del ente monetario, pero el Congreso lo ratifica. Sin embargo, el riesgo está en los tres directores que se puede poner desde el Poder Ejecutivo. Aún así hay candados.

Más me preocuparía por el MEF porque en el ministerio no hay candados. Si se designa a un trabajador irresponsable, “adiós” a la estabilidad macro si comienza a gastar [sin control], se aprueban impuestos o exoneraciones antitécnicas, entre otros. En ese escenario, Perú podría perder tranquilamente el grado de inversión.

"Más me preocuparía por el MEF porque en el ministerio no hay candados", indicó Cuba. | Andina

El Congreso ha aprobado, sin rechazo del Poder Ejecutivo, leyes con iniciativa de gasto como la que incrementa a S/ 3,300 las pensiones de los docentes jubilados, “reviviendo” el concepto de “cédula viva” con ello. ¿Qué hacer?

Un Gobierno responsable con el país tiene que hacer todos los movimientos en el Tribunal Constitucional (TC) para desactivar, por ejemplo, el incremento de pensiones con cédula viva, que es la iniciativa más cara de todas, cuesta entre S/ 8,000 a S/ 9,000 millones al año y rompe todo el esquema jubilatorio. Hay que dar la pelea en el TC.

Aunque como es una ley simple, se cambia con otra ley simple. Entonces, si no se va a través del TC, se puede intentar ir mediante el Congreso nuevamente con otra ley.

Ya analistas han catalogado al Congreso actual como “populista”...

A juzgar por las normas que ha dado hasta ahora, puede ser calificado ya como el más populista de la historia reciente. En cambio, de lo que hasta ahora se puede saber [del próximo Parlamento], se ven 30 posibles miembros del Senado Nacional que son mucho más maduros, responsables, mejores políticos que los congresistas salientes. Parece que finalmente la gente sí habría sacado de la mesa a los más populistas.

¿Cómo quedan las cuentas fiscales para el próximo Gobierno? Cuando entren, ¿verán un forado?

Este año aún estamos “protegidos” por los altos precios del cobre y el oro […] la regularización de renta va a ser interesante y hay más utilidades que el año pasado de todas maneras. Eso va a ayudar a las cuentas fiscales. No hay un problema fiscal este año. El problema se verá a partir del 2027 si aplicas todas las leyes que se aprobaron en el Congreso. Esas normas carísimas tienes que cambiarlas.

¿El nuevo Gobierno tendría 6 meses para hacer los ajustes antes del golpe del 2027?

Efectivamente. Ir al Congreso antes que se golpee el 2027.

"A juzgar por las normas que ha dado hasta ahora, puede ser calificado ya como el más populista de la historia reciente", dijo Cuba. | Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

En su reciente libro “Perú: el desarrollo esquivo”, se parte de una premisa: ¿Por qué la economía peruana es mejor que su política? Cómo respondería a esta duda.

Hace una década que Perú perdió el ritmo de crecimiento. En los primeros 15 años de este siglo, el país crecía más rápido que el mundo. Estábamos en buen camino hacia el desarrollo. Pero, eso es lo que hemos perdido. La única razón de esa pérdida es la política. La política se ha desalineado, como se menciona en el libro, por eso camina peor que la economía. Hace 10 años que la crisis política está ahí, está presente. Ojalá que no dure 5 años más, porque estamos en un bucle político.

Esta situación en la que la economía es mejor que la política, ¿realmente viene de hace 10 años o tiene sus inicios antes?

Soñamos con tener buenos partidos políticos, democracia y políticas. Ese alineamiento no lo hemos tenido en muchos años y por eso la economía ahora es mejor que su política, porque el modelo económico está vivo desde 1993. Llevamos 30 años con un modelo económico que tiene tres bases: una economía con precios libres; estabilidad macroeconómica fuerte con el BCR y el MEF; y un Estado que está, por ejemplo, encargado de sectores clave como educación y salud.

Esto nada más, por diseño, es superior a lo que hemos visto en la parte política. Pero, sí podría perderse, como he señalado, si el Estado sigue con [acciones limitadas] sobre los dos sectores claves que mencioné, si se controlan los precios, si se interviene, y si se pierde la estabilidad macro, fiscal y monetaria. En un caso así, la economía va a ser tan mala como la política, como era en los ochenta.

¿Qué señal o cambio están esperando para definir sus nuevas proyecciones?

Saber quiénes pasan a segunda vuelta podría significar turbulencia en mayo y hasta el 7 de junio. Pero en ese corto plazo se puede sobrevivir con el MEF y el BCR. El tema principal para las proyecciones es quién gana. Entonces, vamos a esperar a conocer los resultados en julio.

Además, ojalá para ese mes también se haya desvanecido el choque petrolero. Si el MEF no ha soltado sus escudos para entonces, habría que revisar a la baja [la proyección], solo por el factor petrolero. De hecho, incluso ganando alguien de derecha, si el MEF no colabora con ser anticíclico, estamos en riesgo.

Petroperú: Financiamiento no puede ir sin reforma

Recientemente, el primer ministro, Luis Arroyo, señaló que se alista un esquema de financiamiento para Petroperú “acotado” y “condicionado”.

Al respecto, Elmer Cuba se mostró escéptico y subrayó que la empresa estatal sigue “en UCI” y requiere una cirugía mayúscula, así como financiamiento. Sin embargo, fue enfático: “sin reformas es perder la plata”.