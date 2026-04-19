El Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó a Southern Perú Copper Corporation (SPCC) el inicio de la primera etapa de explotación del proyecto minero Tía María, en Arequipa.

La medida se oficializó a través de la Resolución Directoral N.º 0194-2026-MINEM/DGM, emitida el 17 de abril, luego de que la autoridad verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros.

Según el documento la SPCC podrá iniciar la explotación minera en el tajo La Tapada, ubicado en Islay.

Esta operación corresponde a la primera etapa del proyecto cuprífero Tía María.

Nueva resolución del MINEM sobre Tía María.

Sustentos para Tía María y Consulta Previa

De acuerdo con la resolución, la empresa presentó la documentación técnica correspondiente, incluyendo la acreditación de propiedad del terreno superficial, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y la certificación ambiental. Esta última fue respaldada por el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la conformidad otorgada por el Senace en 2018 al primer Informe Técnico Sustentado del proyecto.

En cuanto al requisito de consulta previa, el Minem determinó que no corresponde aplicar dicho procedimiento, al no registrarse presencia de pueblos indígenas u originarios en el área de influencia directa donde se desarrollará el proyecto, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 29785.

Revisión en Tía María

Hace menos de 10 días el Consejo de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), declaró como nula la resolución directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM y se determinó que la Dirección General de Minería (DGM) evalúe nuevamente si Southern Perú “ha cumplido totalmente con absolver la observación [...] referida al diseño detallado de los botaderos; y la observación [...] referida al cronograma de ejecución de actividades”.