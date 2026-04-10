Un nuevo revés a la minería formal. Perú acaba de declarar la nulidad de la resolución que le había dado, en octubre del año pasado, la autorización al proyecto minero, Tía María, para que inicie sus actividades de explotación.

En concreto, el Consejo de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), declaró como nula la resolución directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM y se determinó que la Dirección General de Minería (DGM) evalúe nuevamente si Southern Perú “ha cumplido totalmente con absolver la observación [...] referida al diseño detallado de los botaderos; y la observación [...] referida al cronograma de ejecución de actividades”.

Todo esto se da justo cuando Southern había sido muy activo en informar las inversiones que se alistaba para el megaproyecto. A inicios de febrero, se conoció que Tía María registraba un avance de 24% al cierre de 2025, con US$ 790 millones comprometidos. El proyecto apunta a una producción de 120,000 toneladas anuales de cátodos de cobre.

¿Quiénes conforman el Consejo de Minería?

El 8 de enero de este año, el Consejo de Minería sesionó con dos puntos en agenda: el informe de gestión del 2025 y la elección del presidente y vicepresidente.

Así, los vocales de esta mesa de trabajo eligieron por mayoría a Pedro Effio Yaipén como el nuevo presidente y a Jorge Falla Cordero como vicepresidente para el período anual del 2026, según Acta 001-2026-Minem-CM.

Durante el 2025, la presidencia la estuvo ocupado Fernando Gala Soldevilla.

El resto de miembros de este consejo son Cecilia Sancho Rojas, Raúl Cabrera Cordero, Luis Panizo Uriarte, Guillermo Aliga (el excongresista por Somos Perú) y Claudia Martínez Pizarro, como secretaria relatora letrada.