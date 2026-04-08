En ese mes lo que más creció fue el gasto de las mineras en infraestructura, que llegó a US$ 149.6 millones, una disparada de 140.5%, seguido de la inversión en equipamiento minero, que llegó a US$ 90 millones, es decir, un crecimiento de 115.0%, entre otros.

De esta forma, en los dos primeros meses del 2026, las inversiones mineras acumularon US$ 871.3 millones, un crecimiento del 35.7% si se lo compara con el primer bimestre del 2025 (US$ 642.1 millones).

Evolución de las inversiones mineras hasta febrero del 2026. Fuente: Minem

Exportaciones en alza

Las inversiones mineras no vienen solas. Hay otros indicadores que hasta ahora se muestran positivos o en niveles récord. Por ejemplo, según cifras del mismo sector, en enero de este año las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 7,216 millones, un crecimiento de 58.2%, con respecto a los US$ 4,560 millones en enero del 2025.

En detalle, los envíos de cobre sumaron US$ 3,397 millones, un crecimiento del 50.5%, mientras los embarques de oro alcanzaron los US$ 2,687 millones, un aumento del 72.3%.

Asimismo, las exportaciones de zinc sumaron US$ 255 millones, un alza de 49.9%, y los de plata los US$ 29 millones, una disparada de 162.6%.

Exportaciones mineras sumaron US$7,216 millones en enero 2026, 58.2% más que igual mes del 2025

Récord en petitorios y concesiones

A esto se suma que el número de petitorios mineros solicitados al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), del Minem, que rompió récord el 2025 con 10,989 registrados, mantuvo tendencia creciente en el primer bimestre 2026. Hasta febrero, la citada entidad había recibido 2,193 petitorios.

A su vez, la cantidad de concesiones mineras otorgadas por Ingemmet, que el 2025 cerró en 5,089 (otra cifra récord), siguió creciendo este año, llegando a 859 en los primeros dos meses de este año.

Pese a estas cifras positivas, para expertos consultados por Gestión, no se trataría de un crecimiento que sea sostenible hacia finales del año, por diversas razones, incluida la incertidumbre electoral.

Revisan proyección a la baja

Según Katherine Salazar, analista de commodities de Scotiabank, para este año, originalmente habían estimado que la inversión minera alcanzaría los US$ 7,100 millones, un crecimiento del 15% respecto al 2025, pero ahora señala que van a revisar su proyección a la baja.

El factor que les hará revisar su perspectiva refirió la experta, es la reciente información de que Teck Resources decidió suspender su proyecto cuprífero Zafranal, de US$ 1,900 millones, según diera a conocer esa empresa canadiense en su reporte anual, cuando su previsión anterior era iniciar su construcción en el 2026.

“De concretarse [la suspensión de Zafranal], le da un sesgo a la baja a nuestra proyección. Ya no esperaríamos un incremento de 15% en la inversión minera, sino por debajo”, apuntó Salazar.

Suspención del proyecto Zafranal es una mala señal a los inversores, según expertos (Foto: Difusión)

“Una golondrina no hace el verano”

Por su parte, Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), comentó sobre los resultados de los primeros dos meses del año: “Una golondrina no hace el verano”.

Gálvez coincidió con Salazar sobre que al hecho de que Newmont anunciara meses atrás la postergación de su proyecto Yanacocha Sulfuros por US$ 2,500 millones, ahora se suma la suspensión del proyecto Zafranal, y que las inversiones de esas empresas ahora se están yendo a Australia y Chile, todo lo cual constituyen malas señales para el sector.

Ahora, anotó, lo único que queda como un nuevo proyecto de importancia es Tía María, de Southern Perú, mientras que lo demás que está en curso son ampliaciones de minas en operación.

Crece incertidumbre

A esto le sumó la incertidumbre política previa a las elecciones generales en el país. Si los empresarios observan una tendencia que no es la adecuada para los capitales privados, eso va a afectar aún más las intenciones de inversión, reforzó Gálvez.

“Por ejemplo, el presidente de Chile, Antonio Kast, ofrece estabilidad jurídica a las inversiones, el presidente [Javier] Milei [de Argentina] también, pero en Perú se plantea reducir el plazo de las concesiones mineras”, objetó.

En la misma línea, Marcial García Schreck, líder del sector minero de EY Perú, observó que, cada vez que hay elecciones, los candidatos vienen con propuestas que lo único que hacen es generar incertidumbre, en referencia a información de este diario de que ocho candidatos están ofreciendo reformar el marco legal aplicable a la minería.

García agregó en su “lista” de golpes al proyecto aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que reduce de 30 a 15 años el plazo para poner a producir concesiones mineras.

“Tengo la esperanza de que ese tipo de proyectos de ley terminen no aprobándose, porque de lo contrario, se estaría matando a la ‘gallina de los huevos de oro’, como la minería”, apuntó el experto.