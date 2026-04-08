En febrero de 2026 las inversiones del sector minero sumaron más de US$473.5 millones, 71.1% más que igual mes del 2025 Foto: Andina.
En febrero de 2026 las inversiones del sector minero sumaron más de US$473.5 millones, 71.1% más que igual mes del 2025 Foto: Andina.
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Elías García Olano
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Las inversiones del sector minero en el Perú alcanzaron una cifra récord el 2025, con más de US$ 6,228 millones, y hasta ahora han mantenido una tendencia creciente. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en febrero, las inversiones mineras sumaron US$ 473.5 millones, un crecimiento del 71.1% respecto a similar mes del 2025.

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