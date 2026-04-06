Lo preocupante que evidencia este análisis es que ocho candidatos que tientan Palacio de Gobierno plantean propuestas normativas que permitirían el avance de la minería ilegal. (Foto: Andina)
Lo preocupante que evidencia este análisis es que ocho candidatos que tientan Palacio de Gobierno plantean propuestas normativas que permitirían el avance de la minería ilegal. (Foto: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Las concesiones mineras se han vuelto un punto de alto interés en el Perú en un contexto de precios récords del oro y el cobre, el principal producto de exportación del país; además del avance significativo de la minería ilegal, que invaden estos espacios, ante el mínimo esfuerzo gubernamental por frenarla.

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