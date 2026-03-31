Volcan busca integrar operativamente sus minas subterráneas Carahuacra y San Cristóbal. Foto: Volcan.
Volcan busca integrar operativamente sus minas subterráneas Carahuacra y San Cristóbal. Foto: Volcan.
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Karen Guardia Quispe
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Para Volcan, el proyecto Romina no es la única prioridad este año. A inicios de 2026, la compañía minera anunció una inversión de entre US$ 60 millones y US$ 80 millones para dicha operación. Sin embargo, no es el único proyecto en el cual concentrará sus esfuerzos. Entre los planes de la compañía, también figura la integración de sus minas subterráneas polimetálicas Carahuacra y San Cristóbal (Junín). ¿Cómo se llevaría a cabo y cuánta inversión demandaría?

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