La Compañía Minera Chungar S.A.C., subsidiaria de Volcan Compañía Minera, presentó ante la Dirección General de Minería (DGM) del Minem una solicitud para ampliar el área de su concesión de beneficio en la unidad Minera “Animón” (Pasco), como parte de la expansión de sus operaciones.

De acuerdo con el aviso, publicado el último miércoles 25 de marzo en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, la empresa busca incorporar 96.28 hectáreas adicionales a las 84.14 hectáreas actuales, lo que elevaría el área total de la concesión a 180.42 hectáreas, más del doble de su extensión vigente.

La ampliación contempla el desarrollo de nueva infraestructura clave para el manejo de relaves y operación minera, incluyendo la construcción del depósito de relaves Quimacocha, líneas de conducción y recirculación de agua y relaves, pozas de contingencia, accesos operacionales, plataformas auxiliares y otras instalaciones asociadas.

La concesión de beneficio “Animón” fue otorgada en noviembre de 2020 mediante resolución de la DGM, y esta solicitud forma parte del proceso administrativo para obtener el título de ampliación de área.

La unidad minera Animón procesa actualmente 3,100 toneladas diarias de minerales polimetálicos.

Volcán amplía operaciones en polimetálica Animón hasta el 2030

En mayo del año pasado, la Compañía Minera Chungar, presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles el tercer ITS de la Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la Unidad Minera Animón.

El objetivo es asegurar la continuidad operativa del proyecto. La propuesta incluyó una inversión de US$ 12.3 millones. También, plantea extender el cronograma de minado en 33 meses adicionales.

La unidad procesa actualmente 3,100 toneladas diarias de minerales polimetálicos. El plan minero acumulado al 2030 alcanzaría cerca de 13 millones de toneladas. La expansión considera ampliar labores entre los niveles 4,600 y 3,880 m s.n.m. Además, se proyecta profundizar 150 metros adicionales hasta el nivel 3,730 m s.n.m.

El ITS plantea reprogramar actividades no ejecutadas desde el plan aprobado en 2022. El nuevo cronograma iría de abril de 2026 a diciembre de 2030. Se prevé intensificar labores subterráneas como galerías, chimeneas y accesos. Esto permitirá sostener la producción sin ampliar significativamente la huella superficial.

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