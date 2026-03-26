La minera canadiense Cerro de Pasco Resources Inc. destinará alrededor de S/ 7.2 millones (US$ 2.1 millones) para avanzar en el desarrollo del proyecto de relaves de Quiulacocha (Cerro de Pasco), tras suscribir un acuerdo con Activos Mineros S.A.C. que le otorga acceso a la totalidad del área.

Dicho acuerdo permite a la compañía acceder no solo a las zonas comprendidas dentro de su concesión El Metalurgista, sino también a áreas adicionales de la instalación de relaves, lo que habilita la ejecución de un programa técnico integral para evaluar el potencial del proyecto.

Entre las actividades previstas, se incluyen perforaciones para definición de recursos, estudios geotécnicos e hidrogeológicos, levantamientos geofísicos, así como programas de monitoreo ambiental y recopilación de información histórica, según el comunicado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Además, estos trabajos servirán como base para estimaciones de recursos minerales, estudios de factibilidad y la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

En 2025, Cerro de Pasco Resources aseguró un financiamiento por US$ 22.7 millones. (Foto: Cerro de Pasco Resources).

La compañía prevé iniciar las perforaciones en los próximos meses, con campañas iniciales programadas para mediados de 2026, sujetas a la obtención de permisos adicionales. En paralelo, presentará una nueva solicitud ante la autoridad minera para avanzar en la preparación del EIA.

Cambio de esquema para el desarrollo del proyecto relaves de Quiulacocha

El nuevo acuerdo anunciado por Cerro de Pasco Resources Inc. reemplaza un esquema previo de acceso limitado. En 2024, la empresa había obtenido permisos para operar en una parte del área mediante una servidumbre temporal de dos años.

El convenio actual establece un marco de trabajo con Activos Mineros S.A.C., entidad estatal encargada de la remediación de pasivos ambientales mineros, lo que permite una intervención coordinada en toda la zona de relaves.

Tal enfoque facilita una ejecución más ordenada del proyecto, al integrar aspectos técnicos, operativos y ambientales bajo un mismo esquema.

El convenio otorga acceso a toda la instalación de relaves de Quiulacocha. (Foto: Cerro de Pasco Resources).

Inversión, financiamiento y siguiente fase

La inversión anunciada por Cerro de Pasco Resources Inc. forma parte de un acuerdo comercial que otorga acceso a toda el área del proyecto durante su periodo inicial, con posibilidad de extensión conforme se avance en los hitos técnicos y regulatorios.

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Dichos recursos permitirán acelerar la ejecución de estudios clave necesarios para avanzar hacia etapas de factibilidad y permisos ambientales, incluyendo la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

Este avance se suma a un anterior proceso de fortalecimiento financiero. Según informó previamente el diario Gestión, la compañía aseguró en 2025 un financiamiento por US$ 22.7 millones mediante colocaciones privadas, recursos destinados a estudios técnicos, ambientales y de ingeniería para el desarrollo del proyecto Quiulacocha.

De esa manera, la empresa busca posicionar el proyecto en una etapa más operativa, centrada en la generación de información técnica y el cumplimiento de requisitos regulatorios.