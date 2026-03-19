La minera china Zijin Mining proyecta extender en 20 años la vida útil de su operación La Arena, ubicada en la región La Libertad, mediante el desarrollo del proyecto La Arena Sulfuros, iniciativa que demandaría una inversión estimada de US$ 1,500 millones y que estará enfocada principalmente en la producción de cobre.

Marco Balcázar, director de Asuntos Sociales y Permisos de Zijin Mining-La Arena, explicó que el nuevo proyecto permitirá dar continuidad a la operación actual, cuya vida útil es limitada (considerando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vigente) y que contempla operaciones hasta el 2028. Con la nueva fase, la compañía busca prolongar la actividad minera por cerca de dos décadas más.

“El objetivo es extender la vida útil de la mina en aproximadamente 20 años adicionales, esta vez con una operación centrada en el cobre”, señaló el ejecutivo a Desde Adentro, al referirse al desarrollo del proyecto La Arena Sulfuros, actualmente en etapa de diseño.

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El plan forma parte de la estrategia de expansión global de Zijin, que recientemente concretó una emisión de bonos por más de US$ 1,500 millones para financiar proyectos de capital en distintos países, entre ellos Perú. Parte de esos recursos se destinará al desarrollo de la Fase II de La Arena, considerada un activo relevante dentro del portafolio de cobre de la compañía.

Proyecto en etapa de diseño y permisos

De acuerdo con Balcázar, el proyecto de la Fase II de La Arena se encuentra en fase inicial y la empresa trabaja en la definición del diseño de la futura operación, en coordinación con equipos técnicos y consultoras peruanas, para determinar la ubicación de la planta y la configuración de las instalaciones.

“Estamos en la etapa de ingeniería y diseño, evaluando distintas alternativas para la ubicación de la planta y la infraestructura necesaria para el proyecto”, indicó el ejecutivo, al precisar que el desarrollo de La Arena Sulfuros requiere aún completar estudios técnicos y ambientales.

El representante de la minera añadió que el avance del proyecto también implica continuar el trabajo con las comunidades aledañas y cumplir con los procesos regulatorios antes de iniciar la construcción. Según explicó, la compañía viene desarrollando la línea base ambiental y el relacionamiento social necesario para la elaboración del estudio ambiental del proyecto.

Balcázar, además, sostuvo que el Perú seguirá siendo un destino clave para la compañía debido a su potencial geológico y a la trayectoria minera del país. “Perú es un país con gran tradición minera y con oportunidades importantes, por lo que seguimos viendo espacio para crecer”, afirmó.

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En ese contexto, subrayó que la empresa evalúa nuevas oportunidades en el Perú en línea con su estrategia internacional, aunque precisó que la prioridad actual es avanzar con el desarrollo de La Arena Sulfuros.