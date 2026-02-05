La minera china Zijin Mining Group concretó una emisión de bonos convertibles por más de US$1,500 millones. La operación financiera tendrá un impacto directo en el Perú, pues la empresa destinará parte relevante de los recursos a proyectos de capital en su operación de cobre y oro La Arena, ubicada en el departamento de La Libertad.

Según informó la compañía, los fondos netos obtenidos —aproximadamente US$1,527 millones— se utilizarán para financiar inversiones en La Arena, además de capital de trabajo y otros fines corporativos generales, reforzando el impulso de crecimiento global de Zijin con presencia estratégica en el mercado peruano.

Zijin detalló que la reciente colocación se efectuó mediante bonos convertibles cupón cero, convertibles en acciones H de la compañía, ofrecidos a través de Jinkai Investment, filial de propiedad absoluta del grupo minero.

La Fase I de La Arena es una operación de tajo abierto en producción que procesa óxidos de oro mediante lixiviación en pilas. La Fase II, actualmente en etapa de estudios, tiene como objetivo desarrollar el depósito de cobre-oro en pórfido de gran escala.

La fuerte demanda de inversionistas institucionales respalda la estrategia de crecimiento y expansión internacional de Zijin. (Foto referencial: Andina).

La transacción de Zijin

La operación tuvo una fuerte acogida del mercado, al registrarse una sobresuscripción cercana a ocho veces el monto ofertado y completarse en apenas 10 minutos tras la apertura del libro de órdenes, reflejando el interés de los inversionistas por el plan de expansión de la minera, que incluye activos en Perú.

El precio de conversión inicial se fijó en 63.30 dólares de Hong Kong por acción, lo que representa una prima del 40% respecto a una colocación delta simultánea, nivel que marca un récord dentro del sector minero de la región Asia-Pacífico y refuerza la lectura de confianza en los proyectos que serán financiados, entre ellos, La Arena.

La transacción se realizó en un contexto favorable para la compañía, con los precios del cobre y el oro —sus principales productos— en niveles históricamente altos, lo que ha fortalecido su valorización bursátil y facilitado el acceso a financiamiento para sostener inversiones de largo plazo en mercados clave como el peruano.

El mismo día del anuncio, las acciones H de Zijin alcanzaron un precio de cierre récord de 46.14 dólares de Hong Kong, lo que permitió a la minera ejecutar la operación en condiciones consideradas altamente competitivas dentro del mercado internacional de capitales.

La Arena aparece como una operación clave para sostener la producción futura de cobre y oro del grupo Zijin. (Foto referencial: Andina).

La emisión contó con la participación de más de 200 inversionistas institucionales de primer nivel, incluyendo fondos internacionales y chinos de inversión de largo plazo y estrategias multiactivo, ampliando la base de respaldo financiero para sus operaciones en distintas jurisdicciones.

Con esta colocación, Zijin no solo asegura recursos para su expansión y operaciones en Perú, sino que también se posiciona como la primera minera de Asia-Pacífico en emitir un bono convertible de rendimiento negativo y concreta la mayor emisión de este tipo en la región desde octubre de 2025, consolidando su capacidad de financiamiento para proyectos mineros de gran escala como La Arena.