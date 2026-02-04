La Minera Chinalco Perú inició el proceso de inversiones contemplado para este 2026, enfocado en la renovación de equipos de mina y planta de procesos en la Unidad Minera Toromocho, una de las principales operaciones de tajo abierto de cobre del país, ubicada a 146 kilómetros de Lima, en Junín. El plan marca el inicio de una nueva etapa de modernización operativa en esta operación minera.

Como primer hito concreto de este proceso, la compañía realizó el transporte de la cuchara de reemplazo de la pala CAT 7495, operación que se desarrolló con éxito a través de la Carretera Central. Con esta acción, Chinalco dio inicio a un programa progresivo de inversiones que contempla un desembolso superior a US$400 millones en Toromocho durante el 2026.

La operación logística fue ejecutada junto con su socio estratégico Transportes Galen y contó con los permisos correspondientes otorgados por la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Directoral N.° 032-2025-MTC/8. El traslado se realizó bajo estrictos protocolos técnicos, con el objetivo de garantizar la seguridad del proceso y la preservación de la infraestructura vial.

El recorrido del equipo hacia la operación de Toromocho

Durante el recorrido hacia Toromocho, el equipo especializado atravesó un total de 30 puentes, los cuales fueron monitoreados de manera permanente. Según informó la empresa, las deflexiones registradas estuvieron por debajo de los máximos permisibles establecidos por la norma AASHTO y el Manual de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, verificándose además que las estructuras retornaron a su estado original tras el paso de la carga.

La operación fue supervisada por un equipo de ingenieros estructuralistas que emplearon instrumentos de medición homologados por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), y contó con la presencia de notarios públicos en las distintas jurisdicciones del trayecto.

Asimismo, PROVIAS Nacional asignó un equipo técnico conformado por ingenieros estructuralistas y topógrafos, quienes acompañaron el recorrido y verificaron el cumplimiento de los protocolos establecidos, supervisando de manera detallada el comportamiento estructural de cada puente durante el traslado.

Con este primer despacho, Minera Chinalco pone en marcha un ambicioso plan de inversiones para el 2026, orientado a asegurar la continuidad operativa y la eficiencia de Toromocho. El inicio efectivo de estas labores confirma que la compañía no solo ha anunciado su programa de modernización, sino que ya ha comenzado su ejecución en campo.

