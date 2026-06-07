El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, asistió a un local de votación a supervisar el desarrollo de la segunda vuelta electoral. El diplomático instó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada, resaltando la importancia de fortalecer la democracia mediante el voto.

“La democracia es frágil, hay que salir a votar, que se aseguren que hoy es el día, mañana no es el día, hoy es el día de salir, votar, ejercer su voto sagrado en estas elecciones; así que es importante que salga el pueblo, que escoja el candidato que sea mejor para ellos y para sus familias, pero que estén presentes, porque es un momento muy importante para la democracia del Perú”, indicó.

En los exteriores del colegio Melitón Carvajal, ubicado en Lince, hasta donde acudió para garantizar el correcto desarrollo del proceso, Navarro expresó su satisfacción de participar de la jornada, en su calidad de observador internacional.

“Muy contento de estar aquí observando las elecciones. Estoy honrado de ser un observador internacional en el proceso, para Estados Unidos está claro que la autodeterminación del pueblo del Perú es para el pueblo del Perú”, remarcó.

Bernie Navarro refirió que, como observadores, están desplegados en seis regiones del país. Foto: Embajada de EE.UU. en Perú. Foto: X.

“Les deseo a los peruanos — en Perú, Estados Unidos y en todo el mundo — un feliz día de votación! El voto es la base de nuestras democracias. Y el simple acto de votar es un privilegio y un derecho sagrado que no debemos olvidar”, agregó, además, vía redes sociales.

Añadió que su presencia responde al apoyo de la misión diplomática estadounidense al “sistema que está en la Constitución del Perú que el pueblo peruano eligió para ellos mismos”.

En esa misma línea, reveló que hasta el momento no habían reportado ninguna irregularidad.

En la víspera, Navarro informó que equipos de la embajada de EE.UU. en Perú llegaron a diversas regiones del país, donde actuarán como observadores durante la segunda vuelta.