El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, elogió al presidente del BCR, Julio Velarde, durante una ceremonia oficial para anunciar el lanzamiento de una nueva moneda que conmemora los 200 años de relaciones entre el Perú y el país norteamericano.

El diplomático estadounidense le dedicó varios minutos a resaltar el trabajo de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva.

“Estoy sentado al lado de un héroe nacional. Es un honor estar aquí sentado al lado de una leyenda. Lo siento de corazón, es un honor estar aquí (...) cuando el libro del futuro del Perú se escriba, usted va a estar en la primera página”, indicó Navarro.

Moneda en circulación

El Banco Central de Reserva (BCRP) puso, este jueves 30 de abril, en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos de América.

Al respecto Bernie Navarro sostuvo que para promover la cooperación y la prosperidad, la Administración del Presidente Trump ha renovado su enfoque en el Hemisferio Occidental. “Perú se destaca como un socio vital. Como decimos en casa, Perú es clave. Nuestra relación no es solo histórica—es profundamente humana", anotó.

Recordó que a inicios de año, prestó juramento como Embajador en la Torre de la Libertad de Miami, hoy un monumento histórico. “Pero hace unos años, fue el refugio de los cubanos en busca de libertad. Entre ellos estaban mis abuelos que recibieron el queso del refugio para calmar el hambre en el estómago”, acotó.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, elogió al presidente del BCR, Julio Velarde. Foto: BCRP

Añadió que durante generaciones, la Torre de la Libertad ha simbolizado esperanza, oportunidad y el sueño estadounidense.

“Es un verdadero honor compartir con ustedes esta pieza de plata con tanto valor histórico y emocional. Mi familia es peruano-estadounidense. Mi esposa y mis hijos llevan con orgullo su herencia”, expresó.

Agregó que fue designado por el Presidente Trump para crear este puente entre países, un puente como la Torre de la Libertad. “Esa es mi misión. La Torre de la Libertad también tiene otro significado. Me refiero a la educación, una pasión mía, porque solo la eeducación nivela el terreno de las oportunidades”.

Detalló que La Torre de la Libertad está administrada por Miami Dade College, una institución líder en educación, “de la cual fui presidente de su junta directiva. Miami Dade College ha dado la bienvenida a muchos peruanos en sus aulas, capacitando a la próxima generación de líderes de nuestra región, en valores compartidos, como la democracia, la esperanza y la oportunidad”.

“Esta moneda es un símbolo de nuestro compromiso mutuo. Un recordatorio de que cuando nos mantenemos unidos, superamos desafíos y sembramos el terreno para la prosperidad de la próxima generación.Que Dios bendiga los próximos 200 años de amistad entre los Estados Unidos de América y el Perú”, finalizó.