El presidente de la República, José María Balcázar, respondió a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, y evitó entrar en confrontación directa tras la advertencia del diplomático sobre eventuales acciones si se afectan los intereses de su país.

Consultado por los mensajes difundidos por Navarro, en los que aludía a una posible “mala fe” en la negociación por la compra de aviones de combate, el mandatario señaló que no corresponde polemizar a ese nivel. “No le quiero responder nada en realidad porque no sé si serán auténticas sus expresiones, pues están redactadas en una forma no adecuada e irrespetuosa. No quiero llegar a ese nivel de discusión. Yo estoy representando al Perú. Yo no puedo discutir, ni aclarar, ni cuestionar lo que este señor pueda declarar ”, indicó.

El jefe de Estado sostuvo que su posición ha sido malinterpretada y reiteró que su Gobierno no se opone a la adquisición de aeronaves para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) , sino que plantea postergar la decisión. “De repente está mal informado porque yo en ningún momento me estoy oponiendo a la compra. Lo único que estoy diciendo es que se postergue y en eso no hay ningún peligro” , enfatizó.

En esa línea, explicó que la eventual compra —estimada en alrededor de US$ 3,500 millones— implica un nivel de endeudamiento que no debería ser asumido por una administración transitoria. “No se puede comprometer tanto dinero no teniendo la verdadera voluntad popular”, afirmó, al considerar que será el próximo gobierno, elegido en las urnas, el que deba evaluar con mayor legitimidad la conveniencia de la operación.

Balcázar remarcó que se trata de una decisión de gran envergadura que requiere un análisis integral, no solo desde el ámbito de defensa, sino también fiscal y social. Incluso, señaló que actualmente existen otras prioridades más urgentes para el país, como inversiones en servicios básicos. “Tenemos necesidades más álgidas como electricidad, agua potable y otros proyectos que deben atenderse de forma inmediata”, precisó.

El presidente negó “mala fe” y afirmó que la compra de aviones solo se postergará para que la evalúe el próximo gobierno. Foto: Andina.

Cabe recordar que horas antes, tras conocerse el anuncio del presidente Balcázar sobre la postergación de la compra de aviones, el embajador Navarro señaló en su tweeter. “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, escribió.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

Relación bilateral y eventuales medidas

Respecto a la posibilidad de que las declaraciones del embajador deriven en medidas adversas para el Perú, el mandatario se mostró cauto y destacó la solidez de la relación bilateral con Estados Unidos. “Tenemos las mejores relaciones con Estados Unidos, comerciales y de otra naturaleza, desde hace mucho tiempo”, afirmó.

Asimismo, deslizó que una eventual presión para concretar la compra no sería una práctica adecuada en el marco de las relaciones entre ambos países. “No sería una práctica de un gobierno que vende aviones que, a través de un embajador, quiera imponer una compra”, comentó.

El presidente también dejó abierta la posibilidad de dialogar directamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, aunque indicó que aún evalúa esa opción.

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Finalmente, Balcázar mencionó que, además de la propuesta de Estados Unidos, existen otras ofertas internacionales que podrían ser consideradas en el futuro, lo que refuerza —según dijo— la necesidad de que la decisión sea adoptada por la próxima administración con mayor margen de análisis.