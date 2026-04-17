El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, reaccionó a las declaraciones del presidente José María Balcázar sobre una eventual postergación en la compra de aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), y lanzó una advertencia sobre la defensa de los intereses de su país.

A través de sus redes sociales, el diplomático señaló que, de darse una negociación en términos desfavorables para su país, su administración tomará medidas. “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, escribió.

En un segundo mensaje, reiteró la misma posición, enfatizando que cualquier acción que afecte los intereses estadounidenses tendrá una respuesta desde Washington.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

Las declaraciones se producen luego de que Balcázar indicara que su Gobierno —de carácter transitorio— evalúa no tomar una decisión sobre la adquisición de aviones de combate y dejarla en manos de la próxima administración que asuma el 28 de julio .

El mandatario sostuvo que se trata de una operación de gran envergadura que implicaría un fuerte endeudamiento para el país, por lo que consideró más adecuado que sea definida por un gobierno con legitimidad electoral. Además, precisó que el proceso aún no está cerrado, no se han realizado desembolsos ni se ha firmado un contrato definitivo.

“Sería ideal que sea el nuevo gobierno que tome esa decisión (...) Los grandes endeudamientos del país correspondería a un gobierno estable, producto de las elecciones. Nosotros venimos de una elección del Congreso, no tenemos la legitimidad auténtica como aquellos que reciben la votación popular”, sostuvo en entrevista a Exitosa.

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La posible postergación de la compra —que forma parte de un proceso iniciado en la gestión de José Jerí— ha generado tensiones en el plano diplomático, en medio de un contexto en el que Perú mantiene relaciones estratégicas tanto con Estados Unidos como con China.