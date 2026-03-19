El Ejecutivo autorizó una nueva transferencia de S/ 522.3 millones a favor del Ministerio de Defensa para continuar con el financiamiento de la compra de 24 aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

El monto, aprobado mediante decreto supremo firmado por el presidente José María Balcázar y la entonces jefa del Gabinete, Denisse Miralles, se suma a los S/ 1,137 millones autorizados en febrero por el exmandatario José Jerí.

Con ello, el financiamiento acumulado asciende a S/ 1,689.3 millones, equivalente a cerca del 14% del presupuesto total estimado.

El programa de adquisición tiene un costo proyectado de US$ 3,500 millones (unos S/ 12,040 millones) y busca renovar la flota de cazas de la FAP, actualmente compuesta por aeronaves Mirage 2000P, MiG-29 y Sukhoi Su-25, con varias décadas de operación.

Estructura financiera y cronograma

El esquema de financiamiento combina recursos del endeudamiento público y asignaciones presupuestales. En diciembre del 2025, el Gobierno aprobó una operación de endeudamiento interno de hasta S/ 7,580 millones, mediante emisión de bonos soberanos, para cubrir una primera fase del proyecto. El saldo se completaría con recursos del presupuesto 2026 y créditos adicionales.

El proceso de adquisición, declarado como “secreto militar”, se ejecuta bajo mecanismos de contratación directa. Sin embargo, el expediente técnico ya fue remitido a la Contraloría General de la República para su evaluación previa. De obtenerse conformidad, el proceso pasará a la etapa de negociación, con la suscripción del contrato prevista hacia mediados de año.

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Ofertas en evaluación

La FAP evalúa actualmente tres propuestas internacionales: el Gripen E/F de la sueca Saab, el F-16 Block 70 de la estadounidense Lockheed Martin y el Rafale F4 de la francesa Dassault Aviation.

Fuentes de este medio indicaron que se evalúa un crédito suplementario para cubrir costos adicionales del proyecto, en medio de coordinaciones entre el MEF y el sector Defensa por ajustes en el presupuesto. Eventualmente, se indica que podría ser para financiar el arreglo de pistas de aterrizaje, y por los requerimientos técnicos solo dos modelos lo requieren: F-16 o Rafale, quienes ofrecen una menor cantidad de aviones de combate. En el caso del Gripen E/F, se mantiene la oferta de 24 cazas.

Hasta el momento, no se han anunciado cambios en el alcance del proyecto, que mantiene la meta de adquirir 24 aeronaves. La iniciativa cuenta con respaldo del Congreso y ha sido continuada por sucesivos gobiernos, en un contexto de renovación de capacidades operativas de la FAP.