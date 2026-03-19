El presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció sobre la decisión del gobierno de Chile de impulsar la construcción de un muro en su frontera norte como parte del plan de seguridad denominado “Escudo Fronterizo”, y advirtió sobre los riesgos históricos de este tipo de medidas.

El jefe de Estado sostuvo que, si bien el Perú respeta las decisiones soberanas de otros países, es necesario evaluar las consecuencias de levantar este tipo de infraestructuras.

“Es una decisión presidencial que nosotros respetamos. Nosotros somos demócratas, pero sí hay que indicar que cuidado vayamos a volver a los tiempos en que se construía el Muro de Berlín y todo fue un fracaso posteriormente”, afirmó en RPP.

Balcázar evitó anticipar escenarios futuros, pero remarcó que la postura del Perú se mantendrá en la línea del respeto mutuo entre naciones.

“No soy futurólogo en este momento, pero sí puedo decir que respetamos lo que pueda decir o hacer el presidente chileno, pero respetando a nosotros, nuestra soberanía”, agregó.

Cancillería descarta tensiones

El mandatario también señaló que, según información del canciller Hugo de Zela, la iniciativa chilena no generaría fricciones diplomáticas entre ambos países. En ese sentido, destacó que existe disposición de mantener relaciones cordiales con la administración del presidente chileno José Antonio Kast.

De acuerdo con Balcázar, el titular de Torre Tagle participó recientemente en la transmisión de mando en Chile, donde se reafirmó la intención de fortalecer los vínculos bilaterales. “El canciller ha indicado que no habría problemas y que el presidente chileno ha mostrado la mejor disposición para mantener buenas relaciones. En cualquier momento podrían darse conversaciones”, indicó.

El jefe de Estado enfatizó que la política exterior peruana prioriza el entendimiento. “Yo no prejuzgo, yo pienso que la gente con el diálogo razonado es la única forma de cómo los países y las sociedades pueden caminar”, sostuvo.

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“Escudo Fronterizo” y control migratorio

El plan “Escudo Fronterizo”, impulsado por el gobierno de Kast, contempla la instalación de barreras físicas en sectores estratégicos de la frontera norte chilena con el objetivo de reforzar el control migratorio y frenar el ingreso irregular de personas.

Como parte de esta estrategia, el Ejército de Chile inició trabajos de movimiento de tierras y excavación de zanjas en zonas como Colchane y Chacalluta, puntos cercanos a los límites con Bolivia y Perú, respectivamente. El propio mandatario chileno supervisó el inicio de estas labores en la región de Arica.

La medida se enmarca en una política más amplia de seguridad fronteriza que busca endurecer los controles en áreas consideradas críticas por el flujo migratorio, en un contexto regional marcado por el incremento de desplazamientos irregulares.