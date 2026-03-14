El gobierno de Chile inició el despliegue de maquinaria militar en la ciudad de Arica como parte de un plan destinado a reforzar el control migratorio en la frontera norte del país.

Retroexcavadoras, camiones cisterna y cargadores frontales del Ejército ya se encuentran en la zona y serán utilizados para ejecutar obras de infraestructura destinadas a restringir el ingreso irregular de personas.

Según informaron autoridades chilenas, estos equipos servirán para la construcción de barreras físicas, zanjas y cercos en sectores considerados críticos de la frontera. La medida forma parte del denominado Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que busca fortalecer la vigilancia y el control territorial en esta zona limítrofe.

La coordinación de las acciones en Arica está a cargo del delegado presidencial en la región, Cristian Sayes Maldonado, quien supervisa la implementación de las medidas vinculadas al plan.

LEA TAMBIÉN: Tacna pide adoptar medidas para fortalecer seguridad en la frontera con Chile

Vigilancia tecnológica y refuerzo policial

Además de las intervenciones físicas en la frontera, el Plan Escudo Fronterizo contempla el fortalecimiento de la vigilancia mediante herramientas tecnológicas. Entre las medidas previstas se encuentra el uso de drones y sensores nocturnos para monitorear áreas cercanas a los pasos fronterizos.

Asimismo, se prevé incrementar la presencia policial y mejorar los sistemas de comunicación utilizados por las fuerzas de seguridad que operan en la zona.

De acuerdo con ministros del gobierno chileno, el presidente dio instrucciones al comandante en jefe del Ejército para ejecutar acciones concretas destinadas a reforzar el control migratorio. Estas medidas abarcan el despliegue de recursos en los ámbitos físico, tecnológico y operativo.

Las autoridades indicaron que los trabajos de infraestructura en la frontera comenzarían entre el lunes y martes próximos.

Reacciones en Tacna

Tras conocerse el despliegue del plan chileno, desde la región peruana de Tacna surgieron pedidos para que el gobierno peruano adopte medidas similares en la zona fronteriza con el fin de fortalecer el control migratorio.

El Plan Escudo Fronterizo responde a una de las promesas de campaña del presidente chileno José Antonio Kast, quien planteó implementar una política migratoria más estricta, que incluye controles reforzados en la frontera y un plan de deportaciones.

Cancillería peruana

El canciller peruano, Hugo de Zela, afirmó este viernes que el país andino no tiene capacidad para acoger más personas migrantes, en relación a las severas medidas para controlar la migración que va a impulsar el nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast.

“Perú no tiene capacidad de recibir a más migrantes, simplemente no tiene más capacidad, ya tenemos un número enorme, entonces esto Kast lo tiene claro”, dijo De Zela en una entrevista en Canal N.

Agregó que ambos países están dispuestos a cooperar para tratar de impedir el ingreso irregular de personas y Perú pretende plantear una alternativa al corredor humanitario terrestre que impulsa Kast para expulsar a migrantes ilegales, principalmente de Venezuela, a través de varios países de la región.

En este sentido, el canciller peruano indicó que habilitar un corredor terrestre que cruce el continente hasta Venezuela es una “tarea titánica muy difícil de hacer” pero podrían establecerse alternativas como un corredor humanitario aéreo o marítimo para transportar más personas.

De Zela, también comentó la medida anunciada por Kast de levantar barreras físicas como zanjas y muros en sus fronteras para impedir el paso de migrantes irregulares, en el caso de Perú comparte 170 kilómetros, y agregó que esta idea no es “una sorpresa” pues ya lo mencionó en campaña.