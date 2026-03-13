Mediante un oficio el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, solicitó al Poder Ejecutivo reforzar con urgencia la vigilancia en la frontera sur del país, luego de que se reportara que el gobierno de Chile inició acciones para construir zanjas y barreras físicas en su límite con Perú.

La autoridad regional solicitó, a través del Oficio N° 160-2026-GR/GOB.REG.TACNA, de fecha 13 de marzo, la autoridad regional solicitó al presidente de la República, José María Balcázar Zelada, fortalecer la política fronteriza peruana.

Torres Robledo manifestó su preocupación por el despliegue de maquinaria pesada del Ejército de Chile destinado a impedir el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros. Ante esto, el gobernador consideró necesario que el Estado peruano —a través del Ministerio de Relaciones Exteriores— evalúe la adopción de medidas similares o más eficaces.

“Ello resulta fundamental para prevenir el tránsito irregular de personas, así como para garantizar el respeto a la normativa migratoria, el orden interno y la seguridad nacional”, aseveró.

El documento enfatiza, asimismo, en la necesidad de una vigilancia firme: “Solicito respetuosamente que, en el marco de sus competencias como ente rector de la política exterior peruana, se evalúe la implementación de acciones concretas orientadas a reforzar el control y la vigilancia en nuestra frontera, en salvaguarda de la seguridad, el orden y los intereses del Estado peruano”.

Por último, el documento precisa que tras asumir la presidencia de Chile el miércoles 11 de marzo, José Antonio Kast ordenó al Ejército de su país la construcción de “barreras físicas”. Según reportes locales, en la zona fronteriza entre Tacna y Arica ya se observa un importante despliegue de vehículos militares chilenos.