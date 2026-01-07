El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso reactivar la economía en la frontera entre las ciudades de Tacna y Arica, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Kast señaló que existe interés por inversionistas peruanos hacia Chile e inversionistas chilenos invirtiendo en países de la región, dentro de un marco más amplio de intercambio económico.

Asimismo, destacó que dichas inversiones están destinadas sectores importantes como comercio, inversión, agricultura, transporte y turismo.

Además, resaltó la importancia de la conectividad entre las regiones de Arica, Parinacota y Tacna, señalando la importancia de recuperar los medios de transporte que conecten ambos territorios, agilizando el tránsito sin descuidar la sanidad agropecuaria y el control de plagas como la mosca de la fruta.

“Teníamos un tren ya no está el tren, pero también tenemos que cuidar todo el tema fitosanitario. (…) Cuando a Arica le va bien, a Tacna le va bien (y viceversa)”, añadió.

Kast mencionó que tuvo una “gran reunión” con el presidente de Perú, José Jerí, y sus ministros, donde abordaron temas concretos de hacienda, economía, vivienda, transporte y seguridad.

Asimismo, a este encuentro asistieron senadores chilenos, así como el gobernador de Arica, Diego Paco Mamani.

“No solamente tenemos que ser buenos vecinos, sino que somos vecinos estratégicos. (…) Hay temas legislativos que a futuro, cuando ya esté el proceso electoral acabado, porque el presidente Jerí está en un proceso de transición, podamos seguir con una agenda legislativa que nos permita enfrentar el crimen organizado, la inmigración ilegal, la inmigración forzosa, los temas de los corredores humanitarios”, puntualizó Kast.