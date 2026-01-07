El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, inició este miércoles su visita oficial a Lima con una agenda centrada en la crisis migratoria venezolana, la coordinación regional en materia de seguridad y el diálogo político con el Ejecutivo peruano. La reunión que sostendrá con el presidente José Jerí constituye el eje principal de su estadía en el país.

Kast llegó al Perú acompañado por los senadores electos Enrique Lee y Renzo Trisotti, representantes de las regiones chilenas de Arica-Parinacota y Tarapacá, zonas directamente impactadas por el flujo migratorio y la dinámica fronteriza.

La visita a Lima es parte de una ronda regional que el mandatario electo viene desarrollando antes de asumir funciones el próximo 11 de marzo, y que previamente lo llevó a Ecuador y Argentina.

Corredor humanitario en agenda

El tema central de la reunión con Jerí será la evaluación de un corredor humanitario regional que permita facilitar el retorno de migrantes venezolanos que se encuentran en situación irregular en países de la región. La propuesta contempla una coordinación entre Perú, Chile y Ecuador para habilitar mecanismos que hagan posible un traslado ordenado hacia Venezuela.

Tanto el Gobierno peruano como el presidente electo chileno han señalado que la migración irregular se ha convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad interna y la capacidad operativa de los Estados.

José Jerí ha indicado que el Perú ya no está en condiciones de seguir acogiendo migrantes en situación irregular, mientras que Kast ha insistido -como lo hizo en su campaña- en la expulsión de los ciudadanos en condición migratoria irregular.

La agenda bilateral incluye además el refuerzo del control fronterizo y la cooperación frente al crimen organizado y el narcotráfico, en un contexto en el que ambos gobiernos buscan avanzar en protocolos comunes a nivel policial, militar y migratorio.

Migrantes venezolanos cruzan desde Chile por el puesto fronterizo de Santa Rosa en Tacna, Perú, el lunes 1 de diciembre de 2025. Foto: AP

Para el analista en temas internacionales Andrés Gómez de la Torre, es importante la llegada del presidente electo de Chile a nuestro país, teniendo en consideración la nueva correlación de fuerzas hemisféricas. Además, del impacto en la región que tiene y ha tenido la migración venezolana.

“José Antonio Kast tiene un plan migratorio duro, fuerte, inspirado en la italiana Georgia Meloni y en el norteamericano Stephen Miller. Estos países tienen políticas muy duras en materia de migración y Kast tiene como parte de su plataforma electoral un plan de seguridad fronterizo migratorio de contención que se llama escudo fronterizo. [...] Este plan implica obviamente muchas cosas entre ellas digamos la constitución de una suerte de monitoreo fronterizo muy fuerte para evitar justamente el tema de la migración”, explicó a Gestión.

En ese sentido, De la Torre resalta que es importante la visita de Kast “en cuanto digamos que hay que estabilizar y hay que establecer canales de comunicación bilateral peruanos-chilenos para que no escale a mayores niveles y esto no culmine en tensiones entre los dos gobiernos”.

Contexto regional y Venezuela

La visita se produce en medio de un escenario regional marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro en un operativo liderado por Estados Unidos. Kast respaldó públicamente esta acción, mientras que Jerí señaló que se abre una nueva etapa para avanzar hacia el restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

De acuerdo con cifras del sistema de Naciones Unidas, más de 7.7 millones de venezolanos han salido de su país desde 2014. Perú acoge aproximadamente a 1,7 millones de ciudadanos venezolanos, mientras que en Chile residen cerca de 650,000, cifras que explican la centralidad del tema migratorio en la agenda bilateral.

El operativo de captura de Maduro fue "claramente, absolutamente, incontrovertidamente ilegal", señala Alonso Gurmendi.

Encuentro con empresarios

Como parte de su visita, Kast sostuvo también un encuentro con empresarios peruanos y chilenos, organizado por el Consejo Empresarial Chileno-Peruano, que congregó a cerca de 50 representantes de sectores como minería, agroindustria, energía y comercio.

En la reunión se abordaron temas vinculados a inversión, comercio, integración fronteriza y cooperación productiva. El sector empresarial expresó su disposición a colaborar con los gobiernos de ambos países mediante propuestas técnicas orientadas a fortalecer la integración económica, mejorar la competitividad y recuperar el flujo en la frontera sur, actualmente por debajo de los niveles previos a la pandemia.