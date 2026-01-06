Oscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de la Comercio de Lima (Idexcam), manifestó que recién en dos años o más, las firmas peruanas podrán tener un panorama más claro sobre las condiciones que tendrá Venezuela y, por ende, posibilidades de inversión o de mayor flujo comercial.

“Ahorita todavía es muy prematuro saberlo, sobre todo, en lo que concierne a empresas peruanas, pues en lo que corresponde a Estados Unidos, obviamente, las inversiones están relacionadas a los sectores petrolero y minero, según declaraciones de Trump. Además, nosotros tenemos como antecedente que, en el pico de nuestras exportaciones a Venezuela, en el 2012, vendimos US$ 1,802 millones, siendo los principales productos de exportación prendas de vestir, seguido de alambre de cobre refinado”, detalló.

De hecho, el ejecutivo destacó que entre enero y noviembre del 2025, si bien las exportaciones a Venezuela solo sumaron US$ 134 millones, el liderazgo en dicho periodo lo tomaron los envíos de alambre de cobre con casi un 50% de lo exportado; mientras, que en segundo lugar se encontraron la comercialización de placas y láminas de plástico de polipropileno. “En el caso del alambre de cobre refinado, usualmente destinado para la construcción; en tanto, los plásticos para usos diversos”, añadió.

Por su parte, el docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Juan Acosta, coincidió en que a corto plazo no habrá mayores cambios en la dinámica comercial entre Perú y Venezuela, siendo que, probablemente, en los próximos tres o cuatro años se mostraría condiciones comerciales concretas .

“Aún no contamos con un escenario firme, pues todavía estamos recibiendo información. No sabemos específicamente cuánto va a girar la política exterior y comercial de Venezuela; conforme vaya avanzando el tiempo se tendrá más claro el modelo económico y las oportunidades comerciales a aprovechar”, refirió.

Pese a ello, el catedrático sostuvo que ante la posibilidad de un mayor desarrollo de la industria petrolera venezolana, se abre también una importante oportunidad para el sector metalmecánico peruano.

“Como país somos muy fuerte en la fabricación de diversos productos de este rubro, los cuales podrían ser utilizados en el desarrollo y en el resurgimiento de la industria petrolera venezolana. Hablamos de acero, planchas, bobinas, cables, barras, motores, turbinas”, manifestó.

A la industria metalmecánica, Acosta reiteró la experiencia histórica que tiene el Perú con las exportaciones de textiles; además, de la agropecuaria. “Entre los productos que también exportamos a Venezuela figuran el aceite de palma, las aceitunas, uvas frescas, medicamentos. Es una composición muy interesante, dado de que no se trata de los típicos productos tradicionales que podríamos exportar a países como Estados Unidos o China”, agregó.

Alambre de cobre fue el producto más exportado a Venezuela, al cierre de noviembre del año pasado. (Foto: Reuters/Kham)

Las empresas que aún apuestan por Venezuela

Quiñones afirmó que a noviembre último, fueron 253 las empresas de Perú que realizaron exportaciones a Venezuela, a diferencia del mismo periodo del 2013, cuando el total de firmas que efectuaban envíos al país llanero eran 976. “Entre el 2012 y 2013 existieron misiones del Mincetur a Venezuela, de modo de negociar el pago de las exportaciones peruanas. Es decir, ya había problemas de pagos”, añadió.

El conflicto surgía —recordó Acosta— porque los importadores venezolanos perdían capacidad para conseguir dólares y pagar a sus proveedores peruanos y, en general. “A partir de ello, es importante que el anuncio del mandatario estadounidense venga de la mano de otras políticas comerciales, como la apertura de los mercados, el acceso a la divisa americana, la reducción de los impuestos y otros tipos de medidas que permitan que las industrias tradicionales reingresen a Venezuela”, manifestó el catedrático de la UPC.

De momento, el representante de Idexcam indicó que las compañías que aún realizan exportaciones a Venezuela son de todo tamaño, figurando entre ellas, empresas como Indeco, Tecnofil, entre otras.

“En el caso de las empresas peruanas que están operando en Venezuela no tenemos data específica”, finalizó.