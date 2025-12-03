Ocho Sur, empresa dedicada a la producción de aceite de palma para exportación, principalmente hacia Estados Unidos y Europa, calificó el 2025 como un año “bastante bueno” tras superar los resultados esperados. Alfonso Morante, CFO de la compañía, dijo a Gestión que se proyecta cerrar el año con ventas superiores a los US$ 60 millones inicialmente previstos, superando así las expectativas de la firma. ¿Qué se espera para 2026?

En términos económicos, destacó que ha sido un año positivo, con precios que también han favorecido los resultados. “Estamos cumpliendo nuestras metas de cosecha y de producción de aceite, y los precios del aceite crudo de palma se han mantenido mayormente por encima de los US$ 1,000 la tonelada, lo que nos ha permitido superar la meta de ventas proyectadas”, dijo. Con este desempeño, la empresa prevé cerrar el 2025 con aproximadamente US$ 62 millones en ventas.

En cuanto a la optimización de la producción, Morante señaló que se lograron mejoras en el rendimiento de las hectáreas y en la tasa de extracción de aceite. “En la parte de campo hemos logrado cerca de un 5% de mejora en la disponibilidad de fruta. En la planta, la tasa de extracción también ha subido un 5%, y esperamos cerrar el año con un promedio de 24%”, expresó.

Para profundizar estas mejoras, la empresa contrató a una consultoría colombiana de primer nivel que revisará todo el proceso productivo y diseñará un plan de inversiones para aumentar la eficiencia, especialmente en la extracción de aceite crudo y aceite palmiste, acotó. Los estudios abarcarán un horizonte de 3 a 5 años y priorizarán las acciones con mayor impacto, equilibrando costos y beneficios.

En paralelo, la compañía avanza hacia la certificación orgánica de unas 2,400 hectáreas de palma, con la intención de exportar a Estados Unidos y Europa bajo estándares orgánicos. “Estamos implementando prácticas de agricultura regenerativa que cuidan el suelo y la materia orgánica, además de reducir el uso de fertilizantes convencionales en casi un 20%”, explicó. Para ello, Ocho Sur destinará aproximadamente US$ 700,000 el próximo año, con el objetivo de aumentar la productividad por hectárea y mejorar los suelos a largo plazo, buscando alcanzar 23 toneladas por hectárea en dos o tres años.

En la parte industrial, la eficiencia de la planta extractora sigue siendo una prioridad. Morante señaló que la implementación de inteligencia artificial (IA) permitirá optimizar procesos, desde la clasificación del fruto en la esterilización hasta el análisis en tiempo real de la fibra residual, mejorando la tasa de extracción y reduciendo costos. “El próximo año realizaremos un estudio integral de implementación de IA y, a partir de ahí, definiremos un plan de inversión para integrar estas herramientas en todo el proceso productivo”, dijo.

Además de la IA, la compañía explora tecnologías como drones y fotos satelitales para monitorear el estado de las palmas, aplicar fertilizantes o agroquímicos de forma precisa y reducir la necesidad de intervención humana directa. “Estas herramientas nos permiten mejorar la productividad y la sostenibilidad tanto en la planta como en el campo”, expresó Morante.