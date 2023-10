Aunque las proyecciones sobre las agroexportaciones peruanas se han ajustado a la baja -de US$ 11,000 millones a menos US$ 10,000 millones -, debido a la caída de producción de arándanos, mango, palta Hass, y otros, por el factor clima; algunos productos de la canasta no tradicional siguen brillando.

De acuerdo un reciente informe de Comex Perú, las exportaciones del cacao en grano, el jengibre sin triturar ni pulverizar, y los palmitos en conserva, siguen creciendo.

Así, los envíos de cacao en grano sumaron US$ 124.2 millones en los primeros ocho meses del 2023, lo que significó un incremento del 35.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y en lo que respecta al volumen exportado, este registró aumentos del 18.8% y el 20.8%, respectivamente.

Malasia -el tercer comprador mundial de cacao en grano- fue el principal destino del grano peruano, con el 25.7% de nuestras exportaciones al mundo. Además, los envíos hacia dicho mercado crecieron un 505%, con un valor exportado de US$ 31.9 millones en el periodo enero-agosto de 2023. En la lista de mercados, le siguen Países Bajos, con US$ 28.7 millones (+14%), Indonesia (US$ 22.6 millones, -18.1%), México (US$ 12 millones, +66.4%) e Italia (US$ 7.3 millones, +43.8%).

Sobre las exportaciones de jengibre sin triturar ni pulverizar ascendieron a US$ 65.2 millones, un 69.3% más con respecto al año anterior, alcanzando las 47,349 toneladas exportadas. Los envíos a Estados Unidos sumaron US$ 28 millones, lo que reflejó un incremento del 39.1% con relación al periodo enero-agosto de 2022. Otros destinos de nuestras exportaciones fueron Países Bajos, con un valor exportado de US$ 20.7 millones y un crecimiento del 179%, España (US$ 3.5 millones, +92.8%), Canadá (US$ 3.5 millones, +121%) y Reino Unido (US$ 2.9 millones, +237%).

Envíos de palmito

Comex Perú también reportó que el envío de palmitos en conserva al mundo alcanzaron un valor de US$ 8.9 millones, lo que significó un aumento del 10.2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En lo que respecta a los principales destinos, Francia lidera la lista, con un valor exportado de US$ 3.8 millones y un crecimiento del 15.2% comparado con el mismo periodo del año previo. Para completar los principales destinos, le siguen EE. UU., con exportaciones de US$ 1.8 millones y un crecimiento del 0.8% en comparación con el año anterior, España (US$ 855,055, +30.8%), Chile (US$ 716, 204, +44.8%) y Bélgica (US$ 708,054, +437%).

En cuanto a los principales departamentos que aportaron al desarrollo exportador de estos productos se encuentran San Martín y Junín. El 93.1% de las exportaciones de palmitos en conserva, así como el 41.5% de los envíos de cacao en grano fueron oriundos de San Martín. Por su parte, el 93.3% de las exportaciones de jengibre fueron originarias de Junín.