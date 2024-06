Michael Spoor, CEO de la compañía, explicó a Gestión que se espera alcanzar ventas entre US$ 55 millones y US$ 60 millones en 2024, apoyadas por dos factores claves: la productividad y el precio del aceite crudo de palma. Al respecto, Alfonso Morante, CFO de Ocho Sur, señaló que el precio internacional del aceite crudo de palma se ha estabilizado en alrededor de US$ 850 por tonelada métrica, después de alcanzar niveles altos tras la pandemia. “El precio actual es favorable y atractivo. Si logramos aumentar la producción de fruta en nuestros fundos y, al mismo tiempo, los palmicultores que nos abastecen aumentan su producción, deberíamos alcanzar esos niveles de ventas”, destacó.

El EBITDA y las utilidades, en tanto, bordearían entre US$ 10 millones y US$ 12 millones este año.

Ocho Sur opera en la región de Ucayali a través de dos fundos: Tibecocha (Ochosur P SAC) y Zanja Seca (Ochosur U SAC), que en total suman 10,000 hectáreas de áreas cultivadas y también recogen fruta de palmicultores de las áreas circundantes. Para aumentar la productividad de la tierra, Morante indicó que están prestando mayor atención al plan de fertilización, que debería resultar en mejores rendimientos. “Además, estamos implementando un plan piloto de riego tecnificado”, agregó.

El CEO recordó que este plan piloto comenzó el año pasado en un área de 60 hectáreas y se planea ampliar entre 100 a 150 hectáreas adicionales. El objetivo es determinar si este método puede aumentar la productividad entre un 60% y un 70%. Si se demuestra que esta técnica es efectiva, el piloto se extenderá a una escala más grande, lo que requeriría una inversión de entre US$ 50 millones y US$ 70 millones, considerando que el costo de implementación por hectárea varía entre US$ 5,000 y US$ 7,000.

“Si se comprueba que la producción de una ha pasa de 22 toneladas de fruta por año a 35 toneladas de fruta, se daría sustento para la inversión. Esta es una decisión que se tomará después de 2025, dependiendo de los resultados que arrojen los pilotos que continuarán el próximo año”, aclaró Morante.

Inversiones en curso

El CEO de Ocho Sur mencionó que se ha actualizado el plan de inversiones para el período 2023 y 2024, ya que inicialmente se proyectaba un desembolso de US$ 10 millones. En concreto, ahora se va a invertir US$ 12 millones, de los cuales US$ 8 millones ya se han ejecutado en 2023 y este año se prevén inversiones por US$ 4 millones.

Morante detalló que US$ 2 millones se destinarán para completar la construcción y puesta en funcionamiento de una segunda caldera en su planta extractora (Servicios Agrarios de Pucallpa SAC), que comenzará a operar entre octubre y noviembre próximo, lo que aumentará la capacidad de procesamiento de 45 a 90 toneladas métricas por hora y servirá como respaldo en caso de siniestros o mantenimiento de la primera caldera.

Los otros US$ 2 millones se utilizarán para realizar mantenimiento a la turbina de 1.5 megavatios, que genera energía eléctrica en la planta de procesamiento a partir de biomasa, así como para la automatización de la fábrica. En el aspecto agrícola, se realizarán mejoras en la infraestructura de los campamentos, se adquirirán equipos agrícolas y se llevará a cabo el mantenimiento de más de 450 kilómetros de caminos de los fundos.

Desde el inicio de operaciones en Perú, Ocho Sur ha invertido US$ 160 millones al 2023 “la más grande de la amazonía peruana. No está incluida la prevista para 2023 y 2024″, añadió Spoor.

Otra inversión que está siendo evaluada y que tendrá una decisión en 2025 es el desarrollo de una planta de cogeneración eléctrica a partir de biogás. Esta planta se construirá de forma modular, comenzando con una capacidad de 1.5 megavatios y aumentando hasta alcanzar los 3 megavatios de potencia. El propósito de esta planta será suministrar electricidad a los campamentos de la empresa e incluso proveer energía eléctrica a las comunidades adyacentes.

“De esta manera, se aprovechará el metano que se genera en el proceso de producción. La inversión estimada oscila entre US$ 2 millones y US$ 2.5 millones para una capacidad de 1.5 megavatios, y entre US$ 4 millones y US$ 5 millones para una capacidad de 3 megavatios”, destacó el CFO.

Clave

Más que el ruido político, el principal problema en la zona de Ucayali alegan es la “inestabilidad jurídica” por los abusos que perciben del Ministerio Público y del Poder Judicial. “Se dan pasos que atentan contra la inversión privada. Nos preocupa que se ha politizado el accionar de la Fiscalía”, indicó el CFO.

