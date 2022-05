La fruta de la palma aceitera nunca había sido tan cotizada como lo es ahora. En Perú, el precio por dicho producto bordea los US$ 290 la tonelada cuando el promedio de los últimos diez años se ubicó en US$ 195. Incluso, al cierre del 2021, las proyecciones de los palmicultores nacionales era hacia la baja, con una perspectiva de US$ 180 la tonelada ¿Qué pasó?

Uno de los factores que incide en la escalada de los precios -como ha pasado también con otros alimentos- es la invasión rusa a Ucrania. Ambos países involucrados en el conflicto representaban más de la mitad del suministro mundial de aceite de girasol. Al cerrar sus envíos, la industria alimentaria a nivel mundial comenzó a reemplazarlo por aceite de palma.

A ello, se sumó la decisión de Indonesia de dejar de exportar su aceite de palma. En tanto, la salida paulatina de la pandemia elevó la demanda de aceite no solo para consumo humano sino también para la industria de los biocombustibles, entre otros. Los especialistas han denominado esta suma de factores como “la tormenta perfecta”.

“El aceite vegetal es lo que más ha subido entre todos los productos de abarrotes. En el 2020, el aceite en lata de 18 litros bordeaba los S/ 80, ahora está en S/ 170 en el mercado nacional″, comenta el vocero del Mercado Productores de Santa Anita, Basilio Rojas.

En efecto, entre enero y marzo de este año, los aceites y grasas en el país se han encarecido en más de 43% según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Y a nivel global, el precio del aceite se elevó en 46.5% en los últimos 12 meses, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Pese a este escenario, este mes podrían haber algunos cambios. Indonesia, el mayor exportador de aceites, informó el último jueves que volverá a exportar aceite de palma desde el lunes 23 de mayo. Un anuncio que alivia la presión de la alta demanda.

El escenario en Perú

Perú Palmas toma en cuenta que “el buen momento por el que están pasando” es temporal. “Estamos guardando pan para mayo”, menciona Lédgar Arévalo, presidente de la Asociación de Productores de Palma Aceitera (Perú Palmas).

No obstante, también menciona que los problemas de sequía que puedan registrarse en algunos países productores como Malasia e Indonesia podrían todavía mantener las expectativas de rentabilidad positivas. Asimismo, en lo que respecta a la industria de biocombustibles, señala que el consumo en Colombia, su principal mercado de destino, continúa creciendo.

Arévalo recordó que el mayor porcentaje de fruta de palma que se procesa se destina a la industria de alimentos, es decir, a empresas como Alicorp. Y si bien hay una oportunidad para vender localmente para el segmento de biocombustibles, falta normativas de promoción del Estado, sin contar que el proceso de compra de Petroperú está paralizado.

También mencionó que Perú Palmas empezará a fomentar el consumo de aceite de palma para cocina, el cual ya se utiliza en diversos productos procesados, como el aceite Tondero, que tendría un 70% de aceite de palma y 30% de aceite de girasol, en galletas y hasta en panetones.

Nueva refinería de aceites

En ese sentido, la empresa Oleaginosas Amazónicas (Olamsa) en Ucayali, avanza con la construcción de una planta de refinamiento de aceite de palma para la industria de alimentos y aseo, con una capacidad de procesamiento de 100,000 toneladas al año.

“Su instalación se realiza en el distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, con una inversión de US$ 10 millones. Se estima que entre en etapa de producción para el primer trimestre del 2024. Hoy debe tener un avance de cerca de 30%”, dijo Arévalo a Gestión.pe.

Cabe indicar que la palma aceitera es el principal producto de exportación de Ucayali. De los US$ 88 millones que exportó la región durante el 2021, US$ 49.5 millones (56%) se generó por los envíos de aceite de palma.

Dato