El sector de la construcción en Perú habría tenido en abril uno de sus mejores desempeños recientes. Las estimaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), en su último informe económico, evidencian una aceleración que no se veía desde la recuperación pospandemia.

Esta vez, a diferencia de los meses anteriores, la protagonista del salto es la inversión pública, ¿por qué?

Abril “sacude” positivamente al sector

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo del gremio, brindó los detalles: “Para abril, calculamos 20.3% de crecimiento [del sector]. Es cierto que el consumo de cemento presentó una tasa menor de crecimiento (11.7%), pero sigue creciendo a ritmo de dos dígitos desde noviembre del año pasado. Se acumula un semestre completo creciendo a dos dígitos”.

Asimismo, señaló que la obra pública se habría disparado 50.1% en abril, un salto que no se veía desde hace cinco años: “La obra pública ha tenido un crecimiento muy fuerte este mes. Es el más alto de agosto del 2021, cuando ocurrió el rebote de la pandemia”.

No obstante, lanzó una advertencia: “Estas cifras tienen que matizarse porque también se puedes paralizar obras y eso cambiaría la tendencia y, de todas maneras, afecta la eficiencia de esta inversión” .

Con estos datos hasta abril, Capeco estima un crecimiento de 15.2% en el primer cuatrimestre del año: “Es el mejor resultado que se puede ver en los últimos cinco años, con creces. [...] Por supuesto, tenemos un crecimiento que viene con un envión importante” , precisó Valdivia.

Por otro lado, la inversión privada, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su nota semanal, indicó el vocero, registra 13.2% de crecimiento.

“Esto viene creciendo desde hace ya varios periodos. No es un dato extraño. Recordemos que el BCRP ha pensado en un crecimiento del 9.5% para este año. Así que esta cifra es consistente con ese objetivo, pero es interesante que haya este comportamiento de la inversión privada pese a todo lo que nos ocurre. Parte de esto se debe a las Obras por Impuestos (OxI), que sigue creciendo, con datos del 21 de abril, S/2,700 millones. Si mantiene esa tendencia, vamos a terminar con S/ 8,900 millones al cierre del 2026, lo cual implica un crecimiento del 73% respecto al 2025″ .

Así avanza la inversión pública en la primera parte del año. (Foto: Andina)

¿“Colchón” estadístico?

El gremio indicó que, si bien el sector construcción está creciendo muy rápido en el primer tramo del año, el ritmo no necesariamente se sostendrá.

Capeco es un poco más optimista que el BCRP con respecto a la expansión promedio del año. Mientras el banco estima 6%, el gremio proyecta 6.3%. Pero incluso para llegar a esa cifra más alta, bastaría con que la construcción crezca menos de 3% entre mayo y diciembre. Es decir, el grueso del crecimiento ya se estaría jugando en el primer semestre.

“Todavía estamos en elaboración de la encuesta que vamos a presentar en la siguiente edición. Vamos a ver si estas expectativas de los empresarios se han corregido hacia arriba o hacia abajo. [...] Si quisiéramos crecer 6.3%, tendríamos que crecer 2.8% entre mayo y diciembre”, indicó Valdivia.

Añadió: “La obra pública está en una cifra muy alta, al punto tal que podría bajar inclusive porque la meta que plantea el BCR (para el 2026) es de 1% (comportamiento de la inversión pública)”.