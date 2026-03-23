Conoce el panorama que se prevé para la construcción en este año. (Foto: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La economía peruana tendrá un mejor dinamismo de lo que se preveía para este año, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La estimación de crecimiento se revisó de un 3% a un 3.2%, luego de considerar y balancear el impacto, tanto negativo como positivo, de una serie de sucesos.

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