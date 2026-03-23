En el inicio del año, eventos como la incidencia de un Fenómeno de El Niño débil y la emergencia del gas natural, restaron actividad a sectores como el agro, pesca y su manufactura, pero otros destacaron por la mejora de su panorama.

Así, entre todas las revisiones, resaltó el rubro de construcción , cuya previsión de expansión fue mejorada en más del doble, de un 2.5%, que se avizoraba en diciembre último, a un 6% para este año. Entre todos los sectores presentados fue el mayor variación positiva.

“El sector construcción creció 6.7% en 2025, debido al mayor avance de obras públicas y privadas. Para 2026, se revisa al alza la proyección de crecimiento, dado el dinamismo que viene mostrando el sector en los últimos meses . Para 2027, se mantiene la proyección de crecimiento del sector en 3.4%, sustentada en una mayor inversión privada”, detallaron en su reporte de inflación correspondiente a marzo.

También recogieron que el consumo interno de cemento, en febrero, mantuvo su tendencia creciente y registró un aumento de 14.4%. Desde noviembre del año pasado, presenta avances de doble dígito.

Este comportamiento también se traslada a su mercado laboral. En enero, los puestos de trabajos formales en el ámbito privado en el sector de construcción fueron de los que más crecieron, con un 8%, hasta alcanzar los 243 mil.

Retos urgentes para la construcción

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), valoró que la reciente revisión de crecimiento de la entidad monetaria se alinee a lo que ya venía observándose desde el sector : acercarse a un crecimiento similar al del año pasado.

“Este importante resultado se sustenta, principalmente, en la mejora de la inversión privada”, explicó. El banco ajustó al alza el avance de este indicador desde un 5% a un 9.5%.

Sin embargo, la inversión pública no comparte estas tendencias. Su crecimiento este año, que no tuvo revisión, sería de apenas un 1%.

Valdivia comentó que esto responde a factores coyunturales como el cambio de autoridades por las elecciones generales y, posteriormente, las subnacionales.

En general, mencionó que también aparece como riesgos para el sector la gestión de los fenómenos naturales, que está vinculado a la fuerza del Fenómeno de El Niño.

“Incluso, es importante recordar que todavía no terminamos de construir la infraestructura dañada por el Niño del 2017 y ya estamos 2026. Es un gran desafío cómo atender las emergencias”, sostuvo.

En el radar también figura como amenaza un encarecimiento del petróleo, debido a la guerra en Medio Oriente. “Esta afecta el precio internacional del petróleo, nuestros términos de intercambio comercial y encarece los flujos de transportes de materiales”, anotó.

En un contexto de buen crecimiento de la construcción, Valdivia subrayó que debe resolverse la gran problemática de las obras paralizadas para dinamizar el sector aún más.

“Hay limitaciones estructurales para mejorar el desarrollo de la obra pública: el hecho de que no se logre ejecutar todo el presupuesto de inversión y, segundo, con las paralizaciones de obras”, señaló. “La actualidad de la Nueva Carretera Central [a la espera de una firma de una adenda] es un reflejo de cómo la inversión tiene desafíos grandes”, agregó.

Riesgos estructurales

Desde Capeco destacaron la capacidad el país para sumar, por segundo año consecutivo, un crecimiento en alrededor de 3%. Sin embargo, hay aspectos más estructurales que frenan esa expansión .

“Vemos, por ejemplo, cómo desde el Congreso erosionan la estabilidad fiscal, en desmedro a sectores claves como educación. Nadie duda que hay deudas que el Estado debe pagar, pero no todas a la vez. No es sostenible”, apuntó Valdivia.

También está la erosión del marco institucional para la promoción de la inversión privada. “Lo notamos ahora con la minería, con los cambios que se buscan en las concesiones, atentando contra aspectos elementales como la seguridad jurídica. Todo esto afecta al país en el largo plazo”, subrayó.

Adicionalmente, Valdivia criticó algunos espacios donde no se estaría respetando reglas básicas para la construcción . Apuntó que en Chilca viene desarrollándose la construcción de una fábrica siderúrgica sin cumplir con la obtención de permisos locales.

“Viene siendo un fenómeno repetido. En la zona norte, en Ica, también se construyó una planta de cerámicos [en esas condiciones”, comentó.