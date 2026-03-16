Cálidda alertó a los ciudadanos sobre una modalidad de estafa, vía WhatsApp, en la que personas inescrupulosas, fingiendo ser personal de la empresa, solicitan a los usuarios pagos mediante un código QR a fin de que accedan a un bono que reduzca el costo de gas natural.
La compañía precisó que estas transacciones solo se realizan en los canales de recaudo autorizados y en la pasarela oficial de Cálidda.
“La empresa nunca solicita pagos mediante transferencias a cuentas o billeteras digitales personales, ni a nombre de particulares”, indicaron.
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Los estafadores utilizan los siguientes números: 934 384 874 y 933 574 245.
De esa manera, resaltaron que para dudas en el servicio de gas natural, los canales habilitados son:
- Página web oficial: www.calidda.com.pe
- Línea telefónica: Aló Cálidda, llamando al 614-9000
- WhatsApp: Asistente Virtual Gracia, escribiendo al 981 444 555
- WhatsApp Cálidda Comunica: 998 313 691 (canal oficial para el envío de comunicados de la empresa)
- WhatsApp CrediChat: 933 718 070
- Y, vía SMS, el remitente siempre se identifica con el nombre CALIDDA.
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“Se exhorta a los usuarios a no realizar pagos ni compartir información personal ante este tipo de solicitudes”, acotaron. Según Cálidda, ya investigan para identificar y denunciar a los estafadores.