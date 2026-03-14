Durante casi dos semanas se tuvo escasez de GNV. (Foto: Andina)
Durante casi dos semanas se tuvo escasez de GNV. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El afectados ante la restricción del gas natural y sus consecuencias derivadas.

“Es lógica económica. A partir de mañana se va a sentir la baja de los precios porque ya no se va a sentir presión sobre la gasolina”, indicó la tarde de este viernes 13, en Canal N.

El Gobierno, más temprano, anunció una mejora en el cronograma de restablecimiento del suministro de gas natural y adelantó la fecha de normalización a este sábado, luego de que el viernes se concretara la reparación del ducto. Inicialmente, se apuntaba a que la regularización del servicio iba a darse el lunes.

El ministro también indicó que “También debería bajar porque hay inventarios de gasolina, tenemos para ocho o nueve días”, sostuvo.

Aunque mencionó que el Gobierno hizo y mantiene los esfuerzos para evitar especulaciones sobre los precios, en conjunto con el Indecopi y el Osinergmin, anotó que se han juntado varios temas que originaron esta situación, como el conflicto en Medio Oriente, con impacto directo en el precio internacional del petróleo.

“Antes estaba entre los US$ 65 y US$ 70, ahora está sobre los US$ 90 y US$ 100”, dijo.

Además, Alfaro criticó que anteriores administraciones no hayan realizado las gestiones respectivas para cubrir al país de una emergencia como esta. En tal sentido, indicó que tienen como compromiso gubernamental concretar la licitación o convocatoria para la construcción de una planta regasificadora.

“La única fuente de gas natural es Camisea. Se han explorado otros, pero no explotado. Si hay problemas en el propio campo gasífero de Camisea, así tengamos dos o tres ductos, no servirían de nada. En cambio, con una planta regasificadora tenemos pulmón de 30 días y, si se prolonga, traemos un tanque y tenemos 30 días”, explicó.

De manera acotada, agregó que “pronto va a salir” el permiso de ampliación para el proyecto gasífero “7 regiones”.

Voto de confianza

En otro momento, Alfaro se mostró confiado con vista al voto de confianza que solicitarán al Congreso este miércoles 18 de marzo. Apuntó que la actual gestión está enfocada en “metas cortas” y toman con “tranquilidad” el momento.

“Muchas de las cosas que el país no ha hecho, minas que no abres, gasoductos que no se abren, son por la falta de decisión política. Con toda seguridad, puedo asegurar que este Gobierno tiene toda la decisión política de destrabar y entregar al país marchando en las mejores condiciones”, puntualizó.

LEA TAMBIÉN: Doe Run: ¿cuál es la posición de OCP sobre el laudo de más de US$ 30 millones a favor de DQM?

TE PUEDE INTERESAR

Reabastecimiento de gas natural: más de 970 industrias se reactivarán, según el Produce
Inician distribución de gas natural: algunos grifos ya están surtiendo GNV, dice Minem
Gobierno asegura ahora que el sábado ya se habrá restablecido transporte de gas natural por el gasoducto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.