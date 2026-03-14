El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, aseguró que a partir de mañana sábado 14 de marzo debe empezar a sentirse la reducción de los precios afectados ante la restricción del gas natural y sus consecuencias derivadas.

“Es lógica económica. A partir de mañana se va a sentir la baja de los precios porque ya no se va a sentir presión sobre la gasolina”, indicó la tarde de este viernes 13, en Canal N.

El Gobierno, más temprano, anunció una mejora en el cronograma de restablecimiento del suministro de gas natural y adelantó la fecha de normalización a este sábado , luego de que el viernes se concretara la reparación del ducto. Inicialmente, se apuntaba a que la regularización del servicio iba a darse el lunes.

El ministro también indicó que bajaría la gasolina premium, sobre la cual cuestionó acciones de especulación. “También debería bajar porque hay inventarios de gasolina, tenemos para ocho o nueve días”, sostuvo.

Aunque mencionó que el Gobierno hizo y mantiene los esfuerzos para evitar especulaciones sobre los precios, en conjunto con el Indecopi y el Osinergmin , anotó que se han juntado varios temas que originaron esta situación, como el conflicto en Medio Oriente, con impacto directo en el precio internacional del petróleo.

“Antes estaba entre los US$ 65 y US$ 70, ahora está sobre los US$ 90 y US$ 100”, dijo.

Además, Alfaro criticó que anteriores administraciones no hayan realizado las gestiones respectivas para cubrir al país de una emergencia como esta. En tal sentido, indicó que tienen como compromiso gubernamental concretar la licitación o convocatoria para la construcción de una planta regasificadora .

“La única fuente de gas natural es Camisea. Se han explorado otros, pero no explotado. Si hay problemas en el propio campo gasífero de Camisea, así tengamos dos o tres ductos, no servirían de nada. En cambio, con una planta regasificadora tenemos pulmón de 30 días y, si se prolonga, traemos un tanque y tenemos 30 días”, explicó.

De manera acotada, agregó que “pronto va a salir” el permiso de ampliación para el proyecto gasífero “7 regiones”.

Voto de confianza

En otro momento, Alfaro se mostró confiado con vista al voto de confianza que solicitarán al Congreso este miércoles 18 de marzo. Apuntó que la actual gestión está enfocada en “metas cortas” y toman con “tranquilidad” el momento .

“Muchas de las cosas que el país no ha hecho, minas que no abres, gasoductos que no se abren, son por la falta de decisión política. Con toda seguridad, puedo asegurar que este Gobierno tiene toda la decisión política de destrabar y entregar al país marchando en las mejores condiciones”, puntualizó.