El ministro de la Producción, César Quispe, informó que, tras la reparación del ducto de TGP en Camisea y la recuperación del suministro de gas natural en Lima y Callao, se espera que más de 970 industrias y 42,000 comercios reactiven sus operaciones.

Según el funcionario, entre los rubros se encuentran hoteles, restaurantes y panaderías.

Quispe agradeció al sector industrial y comercial por llevar a cabo el cambio de matriz energética durante la crisis, mientras que otros minimizaron el uso de sus energías.

Cálidda reiteró que sigue la rehabilitación progresiva del servicio de gas para el sector industrial, y hasta el sábado 14, se concretará el suministro para las industrias reguladas (hasta 30,000 m3).

Suministro de gas para industrias se normalizará este fin de semana. Foto: Andina

Y, para las grandes —que superan los 30,000 metros cúbicos—, la reconexión se dará desde la tarde de este viernes 13 hasta el sábado 14 de marzo.

Mientras que las generadoras eléctricas, tendrán nuevamente el 100% del servicio de gas desde este sábado 14.

Vale acotar que también se reanudó progresivamente el suministro de gas natural vehicular en grifos, lo que también se traducirá en la reanudación de actividades con normalidad.