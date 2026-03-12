Un letrero indica la zona de abastecimiento de GLP mientras decenas de vehículos esperan para cargar combustible en el grifo de Jesús María. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Un letrero indica la zona de abastecimiento de GLP mientras decenas de vehículos esperan para cargar combustible en el grifo de Jesús María. (Foto: César Campos/@photo.gec)
, situación que sería contraria según lo declarado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Según el gremio, el abastecimiento no es normal debido a retrasos en el despacho en la planta de Pluspetrol en Pisco, donde las cisternas demoran entre cuatro y seis días en cargar, frente a las dos horas habituales.

“Resulta incomprensible que se pretenda sostener que el abastecimiento es normal cuando diversas plantas envasadoras han tenido que paralizar temporalmente sus operaciones, dependiendo únicamente de la llegada eventual de una cisterna de GLP para poder retomar sus actividades”, detalló la asociación en un comunicado.

en toda la cadena de suministro, incluidos los distribuidores.

Asimismo, las plantas envasadoras y estaciones no tienen capacidad física para acaparar GLP porque sus tanques son limitados y solo están diseñados para la rotación normal del producto.

“Negar este impacto o minimizarlo solo genera confusión en la población y traslada injustamente la presión hacia los agentes que distribuyen el GLP”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la asociación rechazó todo intento de responsabilizar a los operadores por la crisis y afirma que ellos padecen las consecuencias de la menor oferta.

Como se recuerda, el Minem emitió un comunicado en el que ratificó que, para atender la demanda en todo el país.

La entidad detalló que en para atender la demanda nacional por aproximadamente 2 semanas, y que hay un cargamento en marcha para seguir abasteciendo al mercado local.

Asimismo, refirió que se han dictado medidas para agilizar la distribución de GLP, facilitando la recuperación y reposición rápida de sus inventarios en beneficio de la población.

