El Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió un comunicado en el que ratificó que existe stock e inventarios de gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y otros combustibles, para atender la demanda en todo el Perú.

Detalló que en gasolina regular y diésel se cuenta con autonomía suficiente para atender la demanda nacional por aproximadamente dos semanas, y que hay un cargamento en marcha para seguir abasteciendo al mercado local.

Asimismo, el sector refirió que han dictado medidas para agilizar la distribución de GLP, facilitando la recuperación y reposición rápida de sus inventarios en beneficio de la población.

“Alza de precios no tiene fundamento”

Igualmente, indicó que están articulando con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), y el Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) en todo el país para fortalecer la fiscalización.

“El alza irracional de precios (de los combustibles) no tiene fundamento, la especulación y acaparamiento de productos son sancionados por ley”, aseveró el ministerio.

Asimismo, reafirmó que este fin de semana se normalilzará el abastecimiento de gas natural a las industrias, transporte y otros sectores, lo que afianzará los requerimientos de energía que requiere el país.