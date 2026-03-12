Petróleo de Texas sube 7.87 % tras el anuncio de Estados Unidos de liberar barriles de crudo. (Foto: EFE)
para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Medio Oriente.

Sobre las 19:30 hora local, los contratos de futuros del petróleo para entrega en abril sumaban 6,77 dólares al cierre de hoy, cuando ya subió un 4,55%.

“El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días”, explicó el secretario de Energía, Chris Wright.

LEA TAMBIÉN: Irán advierte con atacar todos los puertos de la región si EE.UU. bombardea los suyos

que acordó el despliegue gradual de 400 millones de barriles de crudo al mercado.

El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad por los 32 estados miembros de la AIE, supone la mayor liberación de estas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. La anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

LEA TAMBIÉN: Bombardeo de Irán muestra peligros de seguir liderazgo económico de EE.UU.

La liberación de existencias es una medida enfocada en abaratar o contener el precio del crudo. Sin embargo,

La guerra en Medio Oriente ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, un enclave energético estratégico controlado por Irán, por donde pasa aproximadamente un 20% del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

Elaborado con información de EFE.

Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de barcos comerciales en el borde del Estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní, en París el 4 de marzo de 2026. (JULIEN DE ROSA / AFP)
