El petróleo intermedio de Texas subió un 7.87%, hasta los 92.84 dólares el barril, después de que Estados Unidos anunció que liberará 172 millones de barriles de crudo de su reserva estratégica para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Medio Oriente.

Sobre las 19:30 hora local, los contratos de futuros del petróleo para entrega en abril sumaban 6,77 dólares al cierre de hoy, cuando ya subió un 4,55%.

“El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días”, explicó el secretario de Energía, Chris Wright.

Estados Unidos optó por la misma decisión que la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que acordó el despliegue gradual de 400 millones de barriles de crudo al mercado.

El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad por los 32 estados miembros de la AIE, supone la mayor liberación de estas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. La anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

La liberación de existencias es una medida enfocada en abaratar o contener el precio del crudo. Sin embargo, la subida del Texas refleja que los inversores siguen observando con tensión el mercado del petróleo.

La guerra en Medio Oriente ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, un enclave energético estratégico controlado por Irán, por donde pasa aproximadamente un 20% del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

Elaborado con información de EFE.