El impacto inmediato de los ataques a Irán en términos de aumento de los precios del petróleo es evidente. En la imagen, el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Yo me pregunto cómo se estará sintiendo Narendra Modi en este momento. El mes pasado, el primer ministro indio se vio obligado a aceptar un borrador de acuerdo comercial con Donald Trump en el que vagamente se prometía que India dejaría de comprar petróleo ruso barato y, en su lugar, importaría combustibles fósiles de EE.UU. Con el aumento del precio del petróleo y el gas tras el bombardeo estadounidense de Irán, Modi ahora tiene incentivos aún mayores para renegar del acuerdo, diversificarse por completo de los hidrocarburos y reducir toda su dependencia comercial y económica de EE.UU. 

