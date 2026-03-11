El impacto inmediato de los ataques a Irán en términos de aumento de los precios del petróleo es evidente, aunque el daño económico general puede no ser catastrófico. A diferencia del mar Rojo y su ruta hacia el canal de Suez, amenazada desde 2023 por los ataques de los militantes hutíes, el Golfo no es una arteria global importante para el transporte marítimo no energético.

Sin embargo, la erosión del liderazgo geoeconómico estadounidense es considerable. Para los Gobiernos fuera del de EE.UU. y de China, en particular los de los países de bajos y medianos ingresos, las ofertas rivales de las superpotencias económicas son ahora las siguientes: de EE.UU. reciben presiones para firmar acuerdos comerciales que prometen un futuro de combustibles fósiles cuyo precio está sujeto al aventurerismo destructivo que caracteriza a EE.UU.; de China se obtienen vehículos eléctricos realmente baratos y tecnología verde para generar energías renovables. Es cierto que éstos vienen acompañados de otras formas de coerción económica, como el control de los minerales de tierras raras, pero al menos no suponen un devastador impacto para el crecimiento.

Independientemente de lo que haga Trump a continuación, a menos que empiece a bombardear parques solares, es poco probable que amenace un modelo de desarrollo basado en las energías renovables. El año pasado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) redujo en casi un 50% su pronóstico de crecimiento de las energías renovables estadounidenses debido a que Trump eliminó los incentivos fiscales y bloqueó nuevos proyectos eólicos, pero la AIE aumentó su previsión en el caso de India en casi un 10%, citando el aumento de la capacidad de generación eólica y solar en tierra.

Durante décadas, EE.UU. fue un importador neto de petróleo en una economía global basada en los combustibles fósiles y, por lo tanto, se propuso garantizar la estabilidad del suministro procedente del Medio Oriente. La doctrina de Jimmy Carter en 1980 de mantener un Golfo en buenos términos con EE.UU. fue seguida por la primera guerra de Irak una década más tarde.

Por otro lado, la promesa de Trump esta semana de asegurar y escoltar a los buques petroleros en el Golfo es simplemente una medida provisional. La explotación de esquisto nacional, que había convertido a EE.UU. en un exportador neto para 2019, junto con las enormes mejoras en la tecnología de las energías renovables, deberían haberlo protegido de las crisis del precio del petróleo y de la constante vigilancia de la seguridad en la región del Golfo.

Una mujer posa con una foto del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante una manifestación en su apoyo en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, el 9 de marzo de 2026. Irán celebró el nombramiento del ayatolá Mojtaba Jamenei como líder supremo en reemplazo de su padre con una nueva andanada de misiles contra Israel y los países del Golfo el lunes, mientras la guerra en Oriente Medio disparaba los precios del petróleo. (Foto de Atta KENARE / AFP)

En cambio, Trump ha hecho que EE.UU. le dé la espalda a la revolución de la tecnología verde, y ha amenazado al mercado petrolero mundial con ataques primero a Venezuela y ahora a Irán. En este último caso en particular, la propia administración parece no entender lo que está tratando de lograr.

Irán, más que casi cualquier otra nación, también ilustra la capacidad de EE.UU. para infligir daños económicos de otras maneras. Las sucesivas administraciones estadounidenses han utilizado su control sobre la banca y el sistema mundial de pagos en dólares para aislar y debilitar la economía iraní.

La Unión Europea (UE) ha revelado el poder de esta forma particular de coerción al intentar en vano eludir las restricciones que Washington le ha impuesto al comercio. Resentida por una política de sanciones establecida desde lejos por EE.UU., la UE aprobó un “reglamento de bloqueo” destinado a impedir que las compañías de la UE cumplieran con las restricciones extraterritoriales estadounidenses, y luego estableció un sistema de trueque para eludir las sanciones. No funcionó.

Pocos Gobiernos lamentarán la caída del régimen iraní, pero ven cómo EE.UU. utiliza el sistema del dólar como arma para castigar a los países que no le gustan. Hasta ahora, las conversaciones sobre alternativas al dólar estadounidense como moneda internacional para los pagos y el financiamiento bancario son meras aspiraciones. Pero cuanto más se utilice el dólar como herramienta de coerción, más buscarán alternativas otras naciones.

LEA TAMBIÉN: Líderes mundiales preparan medidas ante shock energético por guerra en Irán

Casi todas las acciones que emprende la administración Trump en el ámbito de la geoeconomía les gritan “diversifíquense y aíslense” a sus socios comerciales. Con una sincronización espléndida, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuyo discurso en Davos en enero preveía un mundo sin EE.UU. como líder confiable, inició esta semana una gira destinada a construir una “alianza de potencias medias”.

La primera parada de Carney fue India, donde, con toda seguridad, Irán y el comercio energético figuraron en la agenda. Él y Modi lanzaron una estrategia de seguridad energética, incluyendo un plan para compartir tecnología nuclear y organizar conjuntamente una cumbre sobre energías renovables.

Trump parece decidido a arrasar con más de medio siglo de liderazgo estadounidense en la economía mundial. El bombardeo de Irán es sólo otro paso en su camino de destrucción. Otros Gobiernos hacen bien en distanciarse antes de convertirse en daño colateral.

Escrito por Alan Beattie