Llamas en el lugar de ataques aéreos contra un depósito de petróleo en Teherán el 8 de marzo. Fotógrafo: MAJID/AFP/Getty Images
Llamas en el lugar de ataques aéreos contra un depósito de petróleo en Teherán el 8 de marzo. Fotógrafo: MAJID/AFP/Getty Images
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los responsables de la política monetaria y gobiernos de todo el mundo preparan medidas para absorber el repunte de los precios de la energía y las materias primas provocado por la guerra en Medio Oriente, que ahora amenaza a la economía global con su mayor shock desde la pandemia.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.