Trump afirmó que no creía que los combates terminaran esta semana, pero insistió en que la operación iba adelantada respecto al cronograma. La Marina de EE.UU. escoltará a los buques tanque fuera de Medio Oriente para mantener un suministro estable de crudo a través del estrecho de Ormuz, agregó.

El cierre efectivo del paso, clave para el flujo mundial de petróleo y para el transporte de contenedores, ha disparado los precios del petróleo y del gas natural y ha avivado temores inflacionarios.

El Brent, que llegó a rozar los US$ 120 por barril el lunes temprano, retrocedió a US$ 91.50, aunque acumula un alza superior al 50% este año por las tensiones entre EE.UU. e Irán. Por ahora hay pocas señales de que Ormuz pueda reabrirse rápidamente, mientras Irán continúa respondiendo con ataques con drones y misiles en toda la región.

El martes, el gigante petrolero saudí Aramco dijo que podrá aumentar a plena capacidad en pocos días un oleoducto que transporta crudo hacia la costa oeste del reino y que evita Ormuz.

“Junto con nuestros socios israelíes, estamos aplastando al enemigo con una demostración abrumadora de capacidad técnica y fuerza militar”, dijo Trump a legisladores republicanos. Más tarde afirmó que EE.UU. había alcanzado 5,000 objetivos en Irán, reduciendo la capacidad de misiles del país a una décima parte de la que tenía. Los objetivos militares de la guerra podrían considerarse “bastante completos”, señaló.

Teherán continuó el martes con ataques contra estados árabes del golfo Pérsico. Emiratos Árabes Unidos dijo que respondía a una amenaza de misil de la República Islámica, horas después de informar de un ataque con drones contra su consulado en la región del Kurdistán iraquí. Una persona murió en un ataque contra la capital de Baréin, Manama, mientras Kuwait interceptó seis drones.

Aun así, hay señales iniciales de que los ataques contra algunos países, incluidos Emiratos Árabes Unidos —el más atacado por Irán en el golfo desde que comenzó la guerra—, están perdiendo intensidad.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que Teherán estaba dispuesto a reducir tensiones “con la condición de que el espacio aéreo, el territorio y las aguas” de países vecinos no se utilicen para lanzar ataques contra la República Islámica, según la agencia semioficial Mehr.

Pezeshkian hizo esos comentarios durante una llamada telefónica con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, después de que las defensas aéreas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte interceptaran el lunes un misil iraní en el espacio aéreo turco. Ha hecho declaraciones similares en la última semana, lo que ha generado confusión en la región, ya que Irán sigue atacando a países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que dicen no permitir que Israel o EE.UU. utilicen su espacio aéreo para atacar a la República Islámica.

Trump prometió durante su campaña electoral garantizar que EE.UU. no se viera envuelto en guerras prolongadas en el extranjero, y una campaña extendida con más bajas estadounidenses y precios elevados de la gasolina podría afectar las posibilidades del Partido Republicano de mantener el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de noviembre.

Las encuestas muestran que una abrumadora mayoría de estadounidenses se opone a la guerra, y figuras influyentes del movimiento Make America Great Again de Trump, así como varios políticos republicanos, la han condenado.

Países desde Australia hasta Corea del Sur y Reino Unido han ayudado a reforzar las defensas de aliados en el golfo o evalúan solicitudes para hacerlo, mientras los estados árabes siguen siendo el principal blanco de los ataques de represalia de Irán.

El presidente de EE.UU. dijo que los lanzamientos de drones desde Irán han disminuido un 83% desde los primeros días del conflicto y que EE.UU. ha hundido más de 50 barcos iraníes. Amenazó con atacar “objetivos importantes” adicionales, incluidas plantas eléctricas.

El lunes, Emiratos Árabes Unidos anunció el menor número de lanzamientos de drones dirigidos a su territorio desde que comenzó la guerra.

Trump dijo que podría levantar “ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para reducir los precios”, aunque no ofreció más detalles más allá de reconocer que había discutido el tema con el presidente ruso, Vladímir Putin, en una llamada telefónica el lunes. Rusia enfrenta una serie de restricciones sobre su industria petrolera, incluido un tope al precio de su crudo y sanciones de EE.UU. contra sus dos mayores productores, en un intento por privar al país de ingresos por su guerra en Ucrania.

“Estamos buscando mantener bajos los precios del petróleo”, dijo el presidente de EE.UU. “Subieron artificialmente por esta incursión”.

Trump reconoció que persisten interrogantes sobre el liderazgo en Teherán y prometió que “no cederá hasta que el enemigo sea total y decisivamente derrotado”.

LEA TAMBIÉN:

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, entrevistado el lunes en PBS News Hour, dijo que su país tiene una “experiencia muy amarga” al negociar con los estadounidenses. Señaló que EE.UU. decidió atacar a Irán en junio del año pasado y nuevamente este año mientras las conversaciones entre ambos estaban en curso.

“Así que no creo que hablar con los estadounidenses vuelva a estar en nuestra agenda”, dijo a PBS.

Trump dijo a CBS que el estrecho de Ormuz registra mayor tráfico marítimo y que está “pensando en tomar el control”. No quedó claro qué acciones específicas contemplaba el presidente.