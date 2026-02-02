Trump y Modi fortalecen lazos económicos con nuevo acuerdo bilateral de comercio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que EE. UU. y India alcanzaron un acuerdo comercial tras una conversación con el primer ministro Narendra Modi, en el que Washington reducirá sus aranceles al 18 % y Nueva Delhi se compromete a dejar de comprar petróleo ruso para aumentar las importaciones de crudo estadounidense y, potencialmente, venezolano, como parte de una cooperación económica más amplia valorada en más de $500 mil millones. (Video: AFP)