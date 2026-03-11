Perú ha enfrentado la crisis energética más grave de los últimos 20 años. Al menos así lo reconoció hace unos días el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro. Ahora, el presidente del Perú, José María Balcázar, en conferencia de prensa junto a sus ministros, dio luces de cuándo, finalmente, volvería el país a la normalidad.

“[...] las tuberías necesarias para la reparación del gasoducto ya han sido trasladadas a la zona de intervención dentro de los plazos establecidos, lo que permite avanzar en la segunda etapa de los trabajos para reestablecer el sistema de transporte de gas natural”, mencionó Balcázar.

En detalle, de acuerdo con el cronograma de trabajo, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), dice el mandatario, prevé culminar la instalación de dichas tuberías hacia el viernes 13 de este mes.

“Eso nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país. El sábado 14, por ejemplo, se reabrirá el sistema de gas para los grifos, lo que permitirá la reiniciación de la distribución del gas natural vehicular (GNV) y comenzar el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio”, agregó el presidente.

Ese mismo día, el sistema estará ya disponible para todos los sectores industriales: “Se asegura que el transporte público y las industrias puedan acceder nuevamente al combustible”, dijo.

“Con este proceso ordenado y responsable, esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao”, subrayó.

Stocks de combustible

Si bien el panorama es prometedor, pues en unos días finalmente se verán las soluciones en línea con el plazo que se había previsto inicialmente (14 días), el ministro Alfaro también dio a conocer los stocks de combustible disponibles mientras se normaliza la situación.

Gasolina premium asegurada hasta el jueves 19 de marzo

Gasolina regular, hasta el domingo 22 de marzo

Diésel N° 2, hasta el sábado 21 de marzo

GLP, 414 mil barriles de despacho diario, hasta el lunes 16 de marzo

“El GLP ha enfrentado una sobredemanda. Muchos hogares han comprado dos o tres balones [de GLP] pensando que la crisis se iba a alargar [...] Invocamos a la población a que no [tengan un exceso de inventario], pues el día domingo estará normalizado el gas natural en todas las casas. Además, el día 12 llegará un barco con más GLP y el día 13 debe producir Pluspetrol más de este combustible”, agregó el ministro del Minem.

Alfaro reconoció: “De 780 millones de pies cúbicos, solamente teníamos disponibles 70 millones de pies cúbicos, es decir, solo el 9%, era una situación caótica”.

A su consideración, si no se hubiese apostado por el racionamiento inmediato del gas natural, al 3 de marzo “todo Lima se quedaba sin este combustible”.

“Los 350 mil taxistas que reclaman no hubieran tenido gas; los 2.1 millones de hogares tampoco. Lo más terrible [para los hogares], hubiera sido la reposición porque, según información de Cálidda, se tendría que hacer uno a uno por protocolo de seguridad. Eso hubiera tardado 5 o 6 meses. Tampoco hubiéramos tenido transporte masivo [...] y los hospitales e industrias básicas estarían afectados”, puntualizó.

MEF descarta traslado a consumidores

Durante la conferencia se consultó si habría la posibilidad de que las contingencias causadas por la crisis energética sean cargadas en los recibos de luz, como habrían solicitado algunas empresas del sector eléctrico.

Ante esto, el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, respondió: “Ha habido planteamientos de diversa naturaleza, pero eso no significa que se vayan a materializar. No es algo de lo que estemos hablando, lo de trasladar el costo de esta contingencia, que no la han causado ellos ni el Estado”.