El aplicativo Facilito de Osinergmin ha incorporado una nueva funcionalidad que permite mostrar los precios de los combustibles únicamente de los grifos que cuentan con stock disponible, evitando así que los usuarios se dirijan a establecimientos sin disponibilidad del producto, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

“Desde este 11 de marzo y de manera progresiva, el Facilito empezará a mostrar únicamente los establecimientos que cuenten con combustible disponible para la venta”, señaló.

De esta manera, los usuarios podrán ubicar más fácilmente dónde abastecerse sin perder tiempo buscando en distintos grifos. Con esta mejora, los usuarios contarán con información más útil y confiable, añadió.

Como se recuerda, Facilito muestra en un mapa los grifos cercanos o ubicados en la ruta del usuario, junto con sus precios. Además, resalta en verde el establecimiento más económico y en rojo el más caro, lo que ayuda a los conductores a elegir la mejor opción.

Osinergmin recordó que los grifos tienen la obligación de reportar sus precios actualizados, así como si cuentan con combustible. Esta información es publicada en Facilito para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas.

Los usuarios podrán ubicar más fácilmente dónde abastecerse sin perder tiempo buscando en distintos grifos. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Si Osinergmin detecta incumplimientos en el reporte de la información, se iniciarán los procesos de sanción correspondientes, apuntó.

Asimismo, si el precio que aparece en el grifo es diferente al que figura en Facilito, el usuario puede reportarlo directamente desde el aplicativo o llamando a la línea gratuita 1840.

¿Cómo usar el Facilito?

Los usuarios pueden descargar gratuitamente el aplicativo Facilito desde Google Play o App Store.

También pueden consultar la información ingresando a www.facilito.gob.pe.