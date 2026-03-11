Conductores forman largas filas en el grifo de Petroperú ubicado en la avenida Brasil con 28 de Julio, en Jesús María, para abastecer gas licuado de petróleo (GLP). (Foto: César Campos/@photo.gec)
Conductores forman largas filas en el grifo de Petroperú ubicado en la avenida Brasil con 28 de Julio, en Jesús María, para abastecer gas licuado de petróleo (GLP). (Foto: César Campos/@photo.gec)
Daniel Seclen Parraguez
Daniel Seclen Parraguez

La fuga de gas natural de Camisea, en conjunto con una deflagración en una de las estaciones, que comprende el gasoducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), generó desabastecimiento del gas natural. Esto provocó que se racionalizara el servicio de gas a los domicilios, así como el transporte público esencial, dejando de lado a vehículos particulares.

