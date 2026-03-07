La reciente restricción en el suministro de gas natural vehicular (GNV) generaría una presión inflacionaria en marzo, y de mantenerse esta situación, los precios podrían continuar el alza en abril, debido al incremento de costos en transporte, distribución y diversos procesos productivos que dependen de este combustible, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL, señaló que el GNV es uno de los combustibles más económicos y de amplio uso en transporte público, delivery, flotas de carga e industria. Ante su menor oferta, los usuarios se ven obligados a sustituirlo por combustibles más caros, lo que incrementa los costos operativos de empresas y servicios de transporte.

“Esto impactaría potencialmente en un 60% de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo de Lima Metropolitana y en los ingresos de miles de familias peruanas”, advirtió.

Cálidda confirma restricción de GNV para autos particulares y taxis. (Foto: Andina)

De confirmarse este escenario, la inflación del primer trimestre podría ubicarse cerca al 2%, una cifra superior al acumulado en el mismo periodo del 2025 de 0.91%.

“El Perú necesita seguridad energética, planificación y capacidad de respuesta frente a contingencias. Las empresas, los trabajadores y millones de ciudadanos no pueden quedar expuestos a interrupciones que afectan directamente su trabajo y su sustento”, anotó.