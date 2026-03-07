Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, y de mantenerse esta situación, los precios podrían continuar el alza en abril, debido al incremento de costos en transporte, distribución y diversos procesos productivos que dependen de este combustible, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL, señaló que el GNV es uno de los combustibles más económicos y de amplio uso en transporte público, delivery, flotas de carga e industria.

“Esto impactaría potencialmente en un 60% de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo de Lima Metropolitana y en los ingresos de miles de familias peruanas”, advirtió.

Cálidda confirma restricción de GNV para autos particulares y taxis. (Foto: Andina)
Cálidda confirma restricción de GNV para autos particulares y taxis. (Foto: Andina)
LEA TAMBIÉN: Gas natural: estas son las industrias que tuvieron que reducir operación de plantas en Lima

De confirmarse este escenario, la inflación del primer trimestre podría ubicarse cerca al 2%, una cifra superior al acumulado en el mismo periodo del 2025 de 0.91%.

“El Perú necesita seguridad energética, planificación y capacidad de respuesta frente a contingencias. Las empresas, los trabajadores y millones de ciudadanos no pueden quedar expuestos a interrupciones que afectan directamente su trabajo y su sustento”, anotó.

TE PUEDE INTERESAR

Minem advierte a taxistas no usar GLP en vehículos a GNV: “Están arriesgando su vida”
Minedu: del 9 al 13 de marzo clases serán remotas en Lima y Callao
SNMPE exhorta trabajo conjunto para reforzar la seguridad energética del país
SNMPE: Bajos niveles de producción de petróleo generan alerta en medio de crisis energética
Gobierno anuncia teletrabajo y clases virtuales por falta de gas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.