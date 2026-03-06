La producción de petróleo está en sus niveles bajos en medio de emergencia energética, reportó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). (Imagen: Andina)
La producción de petróleo está en sus niveles bajos en medio de emergencia energética, reportó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). (Imagen: Andina)
La crisis energética que atraviesa el país tras la pone en evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad energética del país, señaló la .

En medio de la emergencia, el gremio alerta que el país enfrenta los .

Nos preocupa que a pesar de que el país cuenta con importantes recursos hidrocarburíferos, hoy se reportan los niveles más bajos de producción de petróleo por la falta de medidas que permitan recuperar la competitividad de esta importante industria de la economía nacional, señaló el gremio en un comunicado.

Por ello, además de priorizar el diseño de una que garantice la seguridad del suministro con criterios técnicos para estar preparados ante estas tipo de contingencias “se requiere fomentar la inversión en exploración y explotación de fuentes de gas natural y petróleo en diferentes zonas del país, así como la infraestructura necesaria para garantizar el suministro”.

En esa línea, la SNMPE indicó que para el sector el mejor incentivo para la inversión es que se mantenga un criterio técnico en las decisiones que competen al sistema, con reglas claras y previsibles que contribuyan al desarrollo competitivo de distintas tecnologías de generación y a una matriz energética diversificada.

Esto, sostiene, está permitiendo que el sistema continúe operando pese a la emergencia, pero se advierte que las actuales condiciones están implicando costos mayores por el despacho de diésel.

Además, resaltaron la necesidad de fortalecer la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico para responder de manera oportuna ante contingencias en el suministro de gas natural, teniendo en cuenta que cerca del 40% de la generación de electricidad del país depende de este combustible.

Por ahora, se está buscando importar en tiempo récord una carga importante de para atender la demanda para minimizar el impacto de la emergencia en la población y las industrias.

