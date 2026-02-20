José María Balcázar es el nuevo jefe de Estado del Perú, tras destitución de José Jerí. Foto: GEC
José María Balcázar es el nuevo jefe de Estado del Perú, tras destitución de José Jerí. Foto: GEC
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) sostuvo que

A través de un comunicado, el gremio pidió al Ejecutivo que actúe en el marco de la Constitución, , para que así se garantice la transparencia en las elecciones generales de abril de este 2026.

y priorice la reactivación económica y el equilibrio fiscal.

Es crucial que se respete y asegure la estabilidad jurídica, que es fundamental para el sostenimiento de las inversiones privadas, el fortalecimiento de equipos técnicos de alto nivel en las instituciones públicas y el cumplimiento de los marcos normativos vigentes”, indicaron.

La SNMPE reiteró que el sector minero-energético requiere reglas claras y un entorno social de paz para continuar generando recursos económicos y empleos formales.

“El Perú tiene las condiciones para hacer despegar su desarrollo de la mano de la inversión privada, no permitamos que la inestabilidad política sea el factor que lo impida”, acotaron.

