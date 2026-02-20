La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) sostuvo que el nuevo gobierno de José María Balcázar tiene como principal reto la transición ordenada en favor de la institucionalidad.

A través de un comunicado, el gremio pidió al Ejecutivo que actúe en el marco de la Constitución, con prudencia y responsabilidad, para que así se garantice la transparencia en las elecciones generales de abril de este 2026.

Instaron al nuevo mandatario interino a que se aleje de medidas populistas y priorice la reactivación económica y el equilibrio fiscal.

“ Es crucial que se respete y asegure la estabilidad jurídica , que es fundamental para el sostenimiento de las inversiones privadas, el fortalecimiento de equipos técnicos de alto nivel en las instituciones públicas y el cumplimiento de los marcos normativos vigentes”, indicaron.

La SNMPE reiteró que el sector minero-energético requiere reglas claras y un entorno social de paz para continuar generando recursos económicos y empleos formales.

“El Perú tiene las condiciones para hacer despegar su desarrollo de la mano de la inversión privada, no permitamos que la inestabilidad política sea el factor que lo impida”, acotaron.