Los asesores del presidente José Balcázar y sus antecedentes. Foto: GEC
en una investigación publicada por la Unidad de Investigación de Canal N.

Uno de los que se menciona es James Castillo Osorio, coordinador del despacho parlamentario desde 2021.

Según el informe, en sus redes sociales publicó, tras la muerte de Abimael Guzmán, que “las personas mueren y las ideas quedan”. En tanto, el medio Convoca recopiló otro mensaje que evidenciaba su simpatía por Antauro Humala.

y exjefe de Tesorería de Sutrán durante el gobierno de Pedro Castillo.

Según el diario Correo, fue acusado como presunto cómplice de un exfuncionario vinculado a Vladimir Cerrón en Junín, por lo que fue sentenciado a 7 años de prisión por colusión.

También figura Cristian Omar Ríos Castillo, bachiller en Derecho y auxiliar del despacho de Balcázar.

Según el informe de Canal N, es sobrino de Pedro Castillo y, según documentos del Centro Liber, presuntamente viajó 11 veces en el avión presidencial durante el gobierno de su tío, en medio de cuestionamientos por el uso de recursos públicos.

Asimismo, desde el mes de enero, el asesor principal de Balcázar es Rubén Mamani Aguilar, abogado que reemplazó a Edgar Randú Vargas. Según Perú21, se trataría de un exjuez que presuntamente absolvió a Balcázar en una denuncia por difamación por falta de pruebas.

; la comunicadora Marcia Chávez Cornejo, asistente; y Keyla Caballero Quispe, técnica e ingeniera.

