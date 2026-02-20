José Balcázar es el nuevo presidente del Perú y, tras su juramentación, se conoció el perfil de sus asesores en una investigación publicada por la Unidad de Investigación de Canal N.

Uno de los que se menciona es James Castillo Osorio, coordinador del despacho parlamentario desde 2021. Es bachiller en ingeniería industrial y habría empezado a trabajar con Balcázar sin haber concluido sus estudios.

Según el informe, en sus redes sociales publicó, tras la muerte de Abimael Guzmán, que “las personas mueren y las ideas quedan”. En tanto, el medio Convoca recopiló otro mensaje que evidenciaba su simpatía por Antauro Humala.

Otra persona es Boris Espinoza Villanueva, técnico del despacho de Balcázar y exjefe de Tesorería de Sutrán durante el gobierno de Pedro Castillo.

Según el diario Correo, fue acusado como presunto cómplice de un exfuncionario vinculado a Vladimir Cerrón en Junín, por lo que fue sentenciado a 7 años de prisión por colusión.

LEA TAMBIÉN: Reggiardo pide a Balcázar priorizar la seguridad y ampliar estado de emergencia

También figura Cristian Omar Ríos Castillo, bachiller en Derecho y auxiliar del despacho de Balcázar.

Según el informe de Canal N, es sobrino de Pedro Castillo y, según documentos del Centro Liber, presuntamente viajó 11 veces en el avión presidencial durante el gobierno de su tío, en medio de cuestionamientos por el uso de recursos públicos.

Asimismo, desde el mes de enero, el asesor principal de Balcázar es Rubén Mamani Aguilar, abogado que reemplazó a Edgar Randú Vargas. Según Perú21, se trataría de un exjuez que presuntamente absolvió a Balcázar en una denuncia por difamación por falta de pruebas.

El equipo se completa con Lizett Taype Ccoicca, asesora II formada en obstetricia y con maestría en gestión en salud; la comunicadora Marcia Chávez Cornejo, asistente; y Keyla Caballero Quispe, técnica e ingeniera.