Renzo Reggiardo exhortó al presidente José María Balcázar a priorizar la lucha contra la criminalidad y ampliar el estado de emergencia en la capital. Foto: MML.
El , exhortó al a colocar la lucha contra la criminalidad como eje central de su gestión. En ese marco, pidió en la capital y avanzar en una reforma institucional que articule a todos los actores involucrados en la seguridad ciudadana.

“Una invocación al gobierno central, al nuevo presidente de la República elegido por el Congreso, que ponga enfoque al tema de la lucha contra la criminalidad. Hay un pedido concreto que es la ampliación del Estado de emergencia, porque la ciudad capital está en emergencia y requiere de una ampliación. Esperemos no se distraiga el gobierno en otras cosas y se descuide de esto”, señaló en conferencia de prensa.

El burgomaestre remarcó que la lucha contra la delincuencia no puede limitarse a acciones aisladas y debe mantenerse como prioridad permanente en la agenda nacional.

Propuesta de nueva institucionalidad

Como segunda medida, el alcalde planteó la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana con capacidad de articulación intersectorial, así como la conformación de una suerte de que coordine acciones y evite lo que denominó la “puerta giratoria”.

“Ello detendrá la puerta giratoria. Porque la labor judicial es importantísima, la reconocemos y valoramos, pero la lucha contra la delincuencia no es solamente policial. Ya lo hemos dicho antes, es multicausal, es multisectorial y requiere de una institución del más alto nivel que articule con todos los sectores”, manifestó.

En esa línea, detalló que dicha instancia debería coordinar con municipalidades, Ministerio Público, Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia, a fin de enfrentar problemas como la liberación de delincuentes y el hacinamiento en las cárceles.

Plan y disposición al diálogo

Reggiardo también se refirió al trabajo realizado en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), donde —según indicó— se aprobó un plan “con cargo a redacción” que debía incorporar propuestas formuladas por los integrantes del grupo.

Finalmente, el alcalde expresó su disposición a sostener reuniones con el Ejecutivo para intercambiar propuestas. “Estamos completamente llanos a conversar con el gobierno central, con el nuevo presidente de la República, para intercambiar ideas y plantear las que ya venimos trabajando desde hace muchos años”, concluyó.

